Culpan a Bolsonaro de catástrofe sanitaria por Covid-19 en Brasil

Brasilia, 24 jun (Prensa Latina) El reconocido epidemiólogo Pedro Hallal calificó hoy al presidente Jair Bolsonaro de principal personalidad negacionista durante la pandemia de Covid-19 en Brasil, con la peor postura observada desde el punto de vista de la ciencia.

Invitado por la comisión senatorial que evalúa la gestión gubernamental ante la pandemia (CPI), el investigador de la Universidad Federal de Pelotas (estado Rio Grande do Sul) afirmó que las acciones de Bolsonaro son indefendibles.

Brasil ha tenido cuatro ministros de Sanidad y por mucho que tenga críticas a los cuatro, las principales muestras de negacionismo no las dio ninguno de ellos, refirió.



Recalcó que ‘la principal personalidad responsable de la difusión de mensajes anticientíficos fue directamente el presidente de la República’.



Por desgracia, apuntó, ‘la postura del líder es la peor de todas las que hemos observado durante la pandemia’.



También la doctora Jurema Werneck, en representación del Movimiento Alerta, aseguró en la CPI que en las primeras 52 semanas de la crisis por el patógeno el Gobierno federal pudo adoptar medidas.



En este caso, mencionó la inversión en la adecuación del Sistema Único de Salud; además de dirigir a la población, con orientación sobre los sectores más vulnerables.



Sin embargo, como no se hizo nada de esto, demandó, castigar a los responsables de la negligencia.



‘La obligación no se cumplió. Al negarse a cumplir con su deber, estas personas deben rendir cuentas, porque ha costado muchas vidas’, lamentó.



Sobre la llamada inmunidad de rebaño en el caso de la Covid-19, defendida por médicos aliados del gobierno, Werneck respondió que la población no es una manada, pero invitó a la reflexión haciendo una analogía con la protección del ganado.



‘¿Qué hacen para garantizar la inmunidad del rebaño? El ganadero y el veterinario vacunan a su ganado’, asintió.



Consideró comprensible que se cometan errores al principio de la pandemia, cuando el virus aún era desconocido, pero recordó que los países corrigieron su rumbo.



‘Seguimos acumulando más meses letales y las personas están muriendo. Es urgente corregir la ruta, porque no hay justificación para mantener el mismo error’, subrayó.



La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 509 mil 141 decesos y 18,2 millones contagios.