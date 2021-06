Economista prevé desplome de moneda de Haití durante 2021

Puerto Príncipe, 24 jun (Prensa Latina) El economista Joseph Pierre estimó que antes de concluir 2021 la moneda de Haití perderá el 16 por ciento de su valor, situación tensa para las finanzas públicas hoy en crisis.

En un país con cerca del 70 por ciento de la economía dolarizada, según el especialista, las intervenciones en el mercado de divisas indican la necesidad de ahorrar en dólares.

Esto sumado a la recuperación de la economía mundial, aumento de los precios de las materias primas y la crisis política local, significará que el tipo de cambio terminará este año, en el mejor de los casos, en torno a los 125 gourdes por un dólar, lo cual representa una pérdida de más del 45 por ciento de su valor desde enero, indicó el experto.



Para Pierre la crisis de la moneda estadounidense en Haití es resultado del entorno macroeconómico, cuya balanza comercial mostró un déficit del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más de tres mil 500 millones de dólares.



Por otra parte, la falta de disciplina fiscal también afecta este indicador, y se explica por la elevada deuda de Haití que asciende al 50 por ciento del PIB, 20 puntos porcentuales más que el nivel recomendado para países de bajos recursos.



De acuerdo con el experto en macroeconomía, la escasez del dólar en el mercado local comenzó en 2014 y se intensificó desde 2019, a pesar de las 11 medidas adoptadas por el Banco de la República de Haití (BRH), entre ellas la obligatoriedad de pagar en gourdes las transferencias no depositadas en cuentas bancarias en dólares.



Sin embargo, opinó que estas disposiciones no podrán por sí mismas solucionar la crisis porque esta no es de orden monetario, sino que requiere de inversiones masivas en productos que luego puedan ser exportados, aseguró.



En el corto plazo, solo un gasto público disciplinado puede remediarlo, argumentó.