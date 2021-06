La derecha española pisa el acelerador contra los indultos

Bilbao (España), 24 jun (Sputnik).- Un día después de que los nueve líderes independentistas catalanes fueran excarcelados, los tres partidos del arco conservador español -PP, Vox, Cs- iniciaron una ofensiva contra los indultos en varios frentes.



En primer lugar y a media mañana, la formación liberal Ciudadanos (Cs) presentaba un recurso ante el Tribunal Supremo contra la medida de gracia del Gobierno español. En concreto lo hicieron a título individual tres de los principales representantes del partido que se encontraban en el Parlament de Cataluña aquel septiembre de 2017: Inés Arrimadas, la actual presidenta de la formación; Carlos Carrizosa y José María Espejo.



Arrimadas por aquel entonces lideraba la oposición en la Cámara catalana y a finales de aquel año ganó las elecciones en esa región. Hoy en día trata de reanimar a su formación que, como consecuencia del devenir de la trepidante política española en los últimos años y tras una serie de decisiones estratégicas, pasó de ser la tercera a la sexta fuerza política por número de escaños en el Congreso de los Diputados.



En sus palabras tras la presentación del recurso se situaba en aquel tiempo político: «Estamos aquí para defender la memoria de lo que pasó en Cataluña en octubre de 2017», clamaba ante la sede del Tribunal Supremo español.



El argumento de la memoria y el tiempo también es esgrimido por el politólogo Eduardo Bayón «hay que tener en cuenta el momento elegido por el Gobierno. Estamos entrando en verano, se consume menos información política, se anuncia hoy el fin del uso de las mascarillas… a la velocidad que se mueve la actualidad política en los últimos años puede llevar a pensar que la semana que viene la cuestión de los indultos pasará a un segundo plano», estimó Bayón en conversación con Sputnik, tras subrayar como dos elementos clave el apoyo de los empresarios y de la Iglesia catalana a la medida de gracia.



La dimensión europea



Desde el conservador Partido Popular, su líder Pablo Casado, decidió acudir a Bruselas en esta mañana de jueves para poner la cuestión sobre la mesa de la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo.



El líder del principal partido de la oposición intentó potenciar el prisma europeo de la cuestión catalana desde la capital comunitaria: «Si hay un problema en Cataluña, lo hay automáticamente después en multitud de regiones europeas. Que abandonen toda esperanza los independentistas. La Unión Europea está con una España unida y constitucional», advirtió.



Sobre esta estrategia, el doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, advierte de que «es probable que el no a los indultos tenga un recorrido corto. Hace falta enfervorizar durante mucho tiempo a la sociedad para que el no tenga un reflejo claro en términos electorales».



Sin embargo, advierte en entrevista con Sputnik, que sí puede pasar factura a la izquierda la posición favorable a los indultos: «en España no hay una izquierda netamente federalista y es lo que explica los vaivenes en el parecer de Sánchez sobre los indultos en un espacio de algo más de un año. Hay un hartazgo por los nacionalismos vasco y catalán que sí que podrá hacer mella electoralmente a Podemos y al PSOE», valoró Zubero.



La agitación de Vox



La última en mostrar su parecer en esta mañana de San Juan de resaca de los indultos fue la formación de ultraderecha Vox que elevó el listón dialéctico al hablar de «acto de corrupción» de Pedro Sánchez y de «puñalada por la espalda a su majestad el rey», según las palabras pronunciadas por su líder Santiago Abascal tras presentar, al igual que los líderes de Ciudadanos, un recurso ante el Supremo.



El líder de esta fuerza, actualmente la tercera en el Parlamento con 52 escaños, consideró que la medida de gracia para con los nueve independentistas, presos desde hace más de tres años y medio, supone «un espaldarazo a los separatistas y sobre todo una puñalada por la espalda a los españoles, a aquel puñado de jueces valientes que mantuvo la legalidad constitucional y una puñalada por la espalda a su majestad el rey».



Sobre la percepción de los indultos en la calle, desde la consultora de investigación social y comunicación Gad3, una de las más destacadas del país en encuestas de intención de voto en las últimas convocatorias, explican que «a día de hoy, el 63 por ciento de la población española está en contra, la mayoría considera que el Gobierno depende de los indultos para mantener su apoyo parlamentario y la mitad de la población estima que no se ajustan a la legalidad».



Javier Ciria, el responsable de investigación cuantitativa de Gad3, explica a Sputnik que «la evolución de esta percepción puede venir determinada en función de cómo actúen los nacionalistas en su negociación con el Gobierno. Si los indultos promueven el diálogo podría ser beneficioso para el Gobierno y en caso contrario, el efecto podría ser capitalizado por los partidos que se han posicionado en contra desde el principio».



Parece evidente que solo con el paso del tiempo se podrá conocer la eficacia de esta estrategia seguida por los tres principales partidos que cubren el arco del centro-derecha, derecha y la ultraderecha en el país y solo el tiempo permitirá ver también los frutos del nuevo tiempo de concordia que pretende abrir con Cataluña el Ejecutivo de Pedro Sánchez. (Sputnik)