Líderes latinoamericanos celebran 80 años de una voz informativa rusa

Montevideo (Mesa Américas), 24 jun (Sputnik).- Inclusión y veracidad son los dos conceptos que más realzaron distintos líderes latinoamericanos para saludar los 80 años que se cumplen este jueves de la creación del Gabinete de Información Soviético (Sovinformburó), que derivó en la agencia de noticias Rossiya Segodnya, de la cual Sputnik es su plataforma para el público internacional.



La agencia rusa «se constituyó en una opción de información para la humanidad. El Gabinete ha buscado la otra verdad y versión, información con la que los pueblos del mundo pueden hacer posible la consolidación de un mundo multipolar, de mayor inclusión y justicia social», afirmó Marianela Paco, vocera del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS, izquierda) de Bolivia y exministra de Comunicación durante la administración de Evo Morales (2006-2019).



Fue uno de los tantos mensajes recibidos con motivo del aniversario de la creación del Sovinformburó, nacido el 24 de junio de 1941 en el marco de la Gran Guerra Patria contra la invasión nazi. Aquel proyecto informativo pasó a llamarse RIA Nóvosti en 1961, y en 2013 se unió con La Voz de Rusia para conformar Rossiya Segodnya, que desarrolla desde 2014 su rama internacional: Sputnik.



«Durante el tiempo que tuve el honor de ser embajador, la agencia significó un gran e importante aliado a la hora de difundir todas las actividades de información de Ecuador y así hemos podido llegar no solo a toda su población rusa, sino a toda Latinoamérica. (…) queremos agradecer por toda la ayuda», dijo por su parte Julio Prado Espinosa, actual coordinador de la cancillería ecuatoriana para la adquisición y administración de vacunas contra el covid-19.



«Relativiza el poder tradicional»



El dirigente del partido dominicano Fuerza del Pueblo (centro) y expresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Manolo Pichardo, afirmó que medios como Sputnik «relativizan el poder tradicional» al mostrar otras narrativas.



«Para los que amamos el pensamiento crítico, para los que buscamos un punto de mira distinto al de los medios que nos bombardean, la existencia de medios alternativos como Sputnik, más cercanos a una narrativa que surge de hechos más reales de las vivencias de los pueblos, viene a ser como un faro. Sputnik es una necesidad para un mundo que mediatiza la verdad y relativiza los valores de acuerdo al deseo del poder tradicional», agregó.



Por su parte, la ex vicepresidenta y actual senadora uruguaya Lucía Topolansky recalcó la labor de inclusión en la sociedad latinoamericana que realiza Sputnik.



«Es muy importante la presencia de todos estos medios de comunicación, levantando las noticias reales y pudiendo hacer de la información algo confiable. No es sencillo en este mundo. Por eso celebramos estos 80 años y agradecemos esa presencia constante en Uruguay y en Latinoamérica», afirmó.



Otro nivel



Por su parte, la exguerrillera y actual senadora colombiana por el partido Comunes (izquierda), Sandra Ramírez, afirmó que Sputnik lleva a «otro nivel» la información.



«Sputnik nos ha acompañado en todo el proceso de nuestra llegada a la vida civil, después de haber renunciado a la guerra. Destacamos la labor periodística que ha realizado desde Colombia para llevar la información a nivel internacional de manera objetiva y verídica», expresó.



Asimismo, el encargado de Relaciones Internacionales de Comunes, Ricardo Téllez, recordó la importancia de la creación del Sovinformburó.



«Este surge como una necesidad para informar al planeta de los avances de la revolución bolchevique y para luchar contra la desinformación que desde el campo imperialista se fraguaba siempre contra el país de los trabajadores y campesinos. Este buró lucha contra los frentes fascistas», señaló.



Por otra parte, el presidente del partido paraguayo Frente Guasú (izquierda) y senador, Carlos Filizzola, afirmó que Sputnik ofrece un «gran trabajo» para la región.



«Es una agencia muy importante para los sectores de izquierda y socialistas para América Latina, que cumple un papel fundamental», agregó. (Sputnik)