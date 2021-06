López Obrador considera a su gobierno libre de corrupción

México, 24 jun (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy a su Gobierno libre de corrupción en lo correspondiente a decisiones que se toman desde arriba.

El mandatario mostró láminas del Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi) en las cuales se exponen los niveles de corrupción en las entidades más afectadas por ese flagelo, las cuales nada tienen que ver con decisiones del ejecutivo federal, y son en las que más se sienten sus efectos sobre la población.



Aún así, en todas estas el índice ha bajado considerablemente, aunque no lo suficiente como desea la administración central. No obstante, las calificó de satisfactorias. Incluye en las más penetradas por la corrupción la policía, sobre todo de tránsito, y otras entidades.



Por ejemplo, indicó, en la policía de tránsito bajó a73,3 por ciento en lo que corresponde a personas perjudicadas, y 72,7 a empresas. En cuanto a los criticados jueces también bajó a 70,1 respecto a la población afectada, y a 64 las empresas.



Admitió que a nivel de instituciones estatales, como Petróleos de México, han presentado denuncias, pero estas no han quedado impunes.



Puso de ejemplo una empresa extranjera que declaró en Estados Unidos haber entregado unos 30 millones de dólares a Pemex, y quisieron arreglarlo mediante esa denuncia para que la Fiscalía investigara.



La presentaron en el país vecino con el ánimo de resolver el problema y reparar el daño, pero sin decir quiénes habían recibido el dinero y respondimos que la condición para aceptarlo es que revelen quién les pidió el dinero, pero no lo han hecho. Así actuamos en todos los casos, indicó.