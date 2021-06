Primera nación de Canadá halla 751 fosas en zona de escuela residencial indígena

Washington, 24 jun (Sputnik).- La primera nación Cowessess de la provincia canadiense de Saskatchewan, localizó 751 fosas en el terreno donde estaba ubicada una escuela residencial indígena, anunció este jueves el jefe Cadmus Delorme.



«Hasta ayer (por el miércoles), hemos hallado 751 fosas comunes», dijo Delorme en rueda de prensa, explicando que lo que encontraron en los terrenos de lo que fuera la Escuela Residencial Indígena Marieval, no eran fosas comunes, sino distintas tumbas sin identificación.



El descubrimiento llega unas semanas después de que la primera nación Tk’emlups te Secwepemc anunciara que un profundo escaneo de la escuela residencial indígena Kamloops, con radares que penetran el suelo, confirmaran el descubrimiento de los restos de 215 niños, algunos de apenas tres años de edad.



El Politécnico de Saskatchewan, la institución terciaria que llevó adelante el estudio, dijo a la nación indígena que el margen de error es aproximadamente diez por ciento, dijo Delorme, destacando que espera una confirmación completa en las próximas semanas.



Sin embargo, el jefe de la nación indígena dejó entrever que podría haber nuevos descubrimientos, dado que aquellos bautizados por la iglesia católica romana fueron enterrados en ese lugar, mientras que el resto de las víctimas fueron enterradas fuera de ese predio.



Delorme añadió que la primera nación está tomando el lugar de los enterramientos como la escena de un crimen.



La primera nación se comunicó con la iglesia Católica, que administraba la escuela indígena, respecto a los registros.



«Tenemos toda la fe de que la iglesia Católica va a liberar esos registros; no han dicho que no, pero todavía no los hemos recibido», dijo Delorme.



El jefe de la primera nación agregó que el papa Francisco debe dar una disculpa formal, por lo ocurrido. (Sputnik)