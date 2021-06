Silencio militar impide hallar a desaparecidos en dictadura uruguaya, dice organismo

Montevideo, 24 jun (Sputnik).- El silencio de los militares que tienen información sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), pero no la dan, es lo que está obstaculizando hallar sus restos y responder a los familiares, dijo el jueves a Sputnik la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mariana Mota.



«Los que están obstaculizando el acceso y la llegada a lograr hallar los cuerpos y saber lo que pasó con los detenidos desaparecidos es un sector militar que tiene la información y no la entrega. Eso lo destacamos porque en definitiva todo el esfuerzo que hace el Estado, todo este costo (de la búsqueda), y la falta de respuesta a los familiares es responsabilidad plena y directa de estos militares», expresó.



Mota añadió que en los últimos años se ha evidenciado que eso es así, e incluso se verificó con declaraciones (ante los tribunales de honor del Ejército) de varios de los militares que hoy están presos, en las que dieron información precisa al respecto.



Informe



El Inddhh presentó el jueves su tercer informe sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura que cubre del 7 de octubre de 2020 al 23 de junio de este año.



El texto expone los avances y dificultades que se presentaron en ese período para la búsqueda, y confirma que no han obtenido nuevos resultados positivos, es decir hallazgos en las excavaciones realizadas.



«Se ha avanzado en el sentido de que se han seguido las excavaciones pero lamentablemente no hemos tenido resultados que es lo que buscamos», dijo Mota.



El informe también da cuenta de la respuesta que el Inddhh dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la supervisión de cumplimiento de su sentencia dictada en el «Caso Gelman vs. Uruguay» en abril de este año.



En diciembre de 2020 la Corte había solicitado a la Inddhh que informara sobre distintos aspectos de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, incluyendo «sus facultades, labores y posibles obstáculos en el desempeño de su nueva competencia en materia de búsqueda de personas desaparecidas (…) la incidencia de ésta en el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia de caso, relativas a la búsqueda y localización de María Claudia García o sus restos mortales».



En su respuesta, el Inddhh habló justamente sobre el silencio militar como el principal obstáculo para la búsqueda, así como la demora en la entrega de documentación por parte de Presidencia de archivos existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.



«(Eso) ha sido siempre un obstáculo pero es algo en lo que creemos que el Estado debería accionar para que esa situación se modifique», dijo Mota.



Accionar



Respecto a ese accionar del Estado, precisó que por un lado está la necesidad de encontrar nuevos documentos.



En ese sentido recordó que ha quedado demostrado que existen archivos que refieren a las operaciones que derivaron a la detención y posterior desaparición de las personas que hasta ahora no han aparecido.



«La información última verifica que los archivos están, hay que hacer una acción definida y concreta para su búsqueda», expresó en referencia al hallazgo de documentación militar en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo, lugar que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974, que el Ministerio de Defensa les entregó recientemente.



Sobre esa información, la directora del Inddhh confirmó que no ha sido útil para la búsqueda de desaparecidos.



Mota insistió en que debe hacerse una búsqueda proactiva y concreta a las unidades militares que puedan tener los archivos con información relevante y ponerlos a disposición de las investigaciones.



En mayo, el integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos, Nilo Patiño, dijo a esta agencia que el año pasado entregaron al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el lugar exacto donde podría estar el archivo central de uno de los organismos más importante en cuanto a represión en Uruguay, el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), pero que hasta ahora no han tenido novedades sobre eso.



Por otro lado, dijo Mota, es necesario que además la Inddhh otras partes del Estado «con jerarquía y con mando» apelen también a que se entregue información sobre el destino de los desaparecidos y «puedan desarrollar acciones decisivas para que se modifique esa situación y mitigar el perjuicio que genera este obstáculo».



El tercer informe del Inddhh destaca la continuidad de los trabajos de excavación durante la pandemia de covid-19 «con la excepción de cinco semanas en los meses de abril y mayo debido al agravamiento de la situación sanitaria general». (Sputnik)