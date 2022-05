Semejanzas entre talibanes y fundamentalistas evangélicos

Si bien es cierto que no se puede afirmar que los talibanes y los fundamentalistas evangélicos sean iguales en sus métodos, no se puede decir lo mismo sobre los contenidos de su agenda política. Entonces, este artículo de opinión no sostiene que estos movimientos sean idénticos, pero sí plantea algunas semejanzas de fondo entre ambos que merecen atención.

De forma preocupante, los políticos fundamentalistas evangélicos están consiguiendo en América Latina importantes caudales de votación y puestos de representación política. Han logrado penetrar e influir significativamente en varios grupos de la población, especialmente entre los más pobres y con menos educación formal, donde parecen encontrar a sus votantes más leales, a quienes manipulan con ayudas materiales superficiales y con amenazas de la ira de su dios si no obedecen a sus “portavoces”. ¿Son los fundamentalistas evangélicos completamente diferentes de los fundamentalistas islámicos? Considero que no, puesto que presentan importantes coincidencias en el contenido de sus agendas y en las políticas que defienden. Veamos algunos casos:

– Ambos grupos se han manifestado a favor de la instauración de la teocracia; es decir, en la creación de Estados regidos por leyes de carácter religioso y no por legislación laica. Para ambos grupos debe haber una fusión entre Estado y religión, y en consecuencia ambos ven al Estado laico como una amenaza a sus intereses. Para los teocráticos las leyes religiosas establecidas en sus textos sagrados están por encima de la legislación moderna, pues ven a sus libros como la palabra de su dios y por tanto incuestionables y de cumplimiento obligatorio, bajo amenaza de condenación y castigo eterno a los infieles.

– Abogan por una restricción a los derechos de la mujer, por la maternidad forzada, el control sobre su forma de vestir, su cuerpo y sus actividades. Aunque es posible establecer una diferencia de grado y métodos entre talibanes y evangélicos, el punto en común es que ambos grupos atribuyen a la mujer un rol subalterno y siempre bajo la sombra de las autoridades masculinas. Sin lugar a duda, ambos son movimientos de carácter patriarcal. Por ejemplo, en Costa Rica, un partido evangélico amenazó con cerrar el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) si ganaba la elección en la campaña presidencial de 2018.

– Propugnan un rechazo categórico a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente a los de la mujer. Objetan los métodos anticonceptivos, la planificación familiar y la educación de la sexualidad, los cuales equiparan con perversión y pérdida de valores. La capacidad del cuerpo humano de experimentar placer sexual les parece algo sucio. Paradójicamente, son tolerantes a la violación sexual de niñas por parte de hombres adultos.

– Discriminan abiertamente y niegan derechos a las personas LGBTI. Aunque claramente los talibanes son más despiadados y crueles con la diversidad sexual, para ambos grupos es un pecado, y los evangélicos promueven las “terapias de reconversión”, que catalogan la diversidad sexual como una enfermedad, pese a que esto fue descartado desde principios de los años setenta por la comunidad científica.

– Ambos grupos promueven el adoctrinamiento religioso a todas las personas, especialmente a niños y niñas. Para ambos grupos su dios es el único y verdadero y, aunque reconocen nunca haberlo visto, obligan a todas las personas bajo su dominio a adorarlo y creer ciegamente en él. Por supuesto, en ambos casos dios es identificado como un hombre.

– Autorizan el castigo físico, pues sus libros sagrados (el Corán y la Biblia) explícitamente no solo lo permiten, sino que lo demandan. Pese a esto, se hacen llamar religiones de paz, amor y perdón.

– Son asiduos promotores de teorías de la conspiración, rechazan las vacunas y suelen difundir noticias falsas siempre que estas beneficien sus intereses.

– Los dos movimientos niegan la ciencia cuando lo que esta descubre o plantea afecta sus intereses. Por ejemplo, rechazan la muy bien respaldada teoría de la evolución, ya que a partir de esta no se requeriría de intervención divina para entender el origen de las especies y del ser humano.

– Son enemigos de la autonomía de las universidades, del pensamiento crítico, escéptico e independiente, y les incomoda de forma particular que se les demanden pruebas de sus clamores fantásticos sobre la existencia de sus deidades.

– Se oponen de forma directa a los Derechos Humanos y sus instituciones. Por ejemplo, el candidato presidencial evangélico en las elecciones de 2018 en Costa Rica, Fabricio Alvarado, amenazó con sacar a este país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si ganaba las elecciones, pese a que Costa Rica es la propia sede de esta institución y que se trata de un país sin ejército que, por tanto, encuentra su mayor defensa en la institucionalidad internacional. Dichosamente, una amplia mayoría de votantes lo derrotó en las urnas en la segunda ronda electoral.

– Se basan en dogmas de fe y no en la razón. Para ambas agrupaciones, si la razón contradice a su texto sagrado, debe persistir el texto sagrado y no la razón. Por ejemplo, entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus libros sagrados, optan por los segundos y desprecian a la primera.

La vida democrática se basa en el principio del reconocimiento de la diversidad, por lo cual esta debe abrir espacios que busquen ser representativos de tal pluralidad. Sin embargo, para los fundamentalistas tanto islámicos como evangélicos la única verdad y la única moralidad aceptable es la que les “revela” su dios y sus textos sagrados. Esta visión restrictiva, cerrada, unilateral y absoluta de la verdad es incompatible con la democracia y una de las principales razones de fondo por las cuales la fusión entre religión y política produce desmanes, arbitrariedades, injusticias y horrores.

(*) Pablo Chaverri, académico