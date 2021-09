El primer ministro de Japón no asistirá al Foro Económico Oriental

Tokio, 2 sep (Sputnik).- El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, no participará en el Foro Económico Oriental que arranca este jueves en la ciudad rusa de Vladivostok, confirmó el portavoz de su gabinete, Katsunobu Kato.



«El primer ministro no asistirá al Foro Económico Oriental. Tampoco planea intervenir por videoconferencia», dijo Kato.



Fuentes gubernamentales citadas la víspera por la agencia Kyodo dieron a entender que Suga tenía la intención de participar, pero desistió por no haber recibido una invitación oficial.



Su antecesor en el cargo, Shinzo Abe, participó en cuatro ediciones consecutivas del foro a partir de 2016.



La sexta edición del Foro Económico Oriental (EEF, por su sigla en inglés) se celebrará en Vladivostok del 2 al 4 de septiembre. El grupo Rossiya Segodnya, casa matriz de RIA Novosti y Sputnik, actuará como principal socio mediático del evento.



En la quinta edición del foro, celebrada en septiembre de 2019, participaron casi 450 compañías y más de 8.500 personas de 65 países, entre ellos China, Japón, Corea del Sur y la India.



Además del presidente ruso, asistirán al evento los líderes de Kazajistán y Mongolia, según las previsiones; los máximos dignatarios de Argentina, China, India y Tailandia se conectarán con el foro por videoconferencia. (Sputnik)