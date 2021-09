Venezolanos hacen vigilia en zona afectada por vaguada tras 9 días sin electricidad

Caracas, 2 sep (Sputnik).- Se cumplen nueve días de la vaguada que dejó a más de 300 familias afectadas en Tovar, un municipio del estado venezolano de Mérida, y en medio de la penumbra cada vez más vecinos hacen vigilia para cuidar lo que pudieron salvar del lodo y para estar atentos ante las contínuas lluvias.



“En las noches estamos pendientes de cualquier cosa, no tenemos luz (…) ahí vamos haciendo vigilancia, yo soy el que menos, y me he acostado a veces a las 4:00 (…) no he descansado en estos días”, dijo a Sputnik Marino Zambrano.



Esta agencia realizó un recorrido nocturno por las calles de los sectores Corozo y Monseñor Moreno, los más afectados por la vaguada del pasado 24 de agosto.



En Corozo, donde el piso está cubierto por piedras enormes, escombros, basura y es cruzado por un caudal de agua pantanoso que se formó tras la tragedia que cobró la vida de al menos 20 personas, son pocas las familias que se arriesgan a pasar la noche.



Allí, el olor a aguas negras y residuos descompuestos se hace cada vez más fuerte.



Sin embargo, eso no impide que un reducido grupo de vecinos se rote por guardias y se quede en las viviendas menos afectadas para evitar que delincuentes se aprovechen de la soledad y la oscuridad para llevarse lo poco que el lodo les dejó.



En ambos sectores los entrevistados han dicho a Sputnik que prefieren seguir en la zona porque no tienen a dónde ir, y dicen que temen refugiarse en los centros asignados por las autoridades.



En Monseñor Moreno son más los vecinos que han decidido permanecer en sus casas aún empantanadas, y no solo vigilan en las noches para cuidar sus enseres, sino también la lluvia, que en los últimos días ha sido constante.



Mientras esta agencia se encontraba en el lugar la lluvia comenzó a aumentar su fuerza y de inmediato los vecinos, temerosos, comenzaron a alertar a las mujeres y a los niños y a pedirles que se fueran a casas de amigos en la parte del pueblo, que no se vieron afectadas.



En los últimos días, las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) han trabajado entre las 8:00 y las 18:00 en los diferentes puntos de transmisión de energía, intentando restablecer el servicio, lo que hasta el momento ha sido imposible.



La mayoría de las viviendas en estas zonas están desprovistas de los servicios de agua, electricidad y gas doméstico.



Por ello, en los últimos días los vecinos han logrado alimentarse y vestirse gracias a los donativos realizados por entes públicos y privados.



El estado de Mérida fue el que sufrió más daños y en el que se registró la mayor cantidad de fallecidos, pero Táchira, Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Apure y Aragua también fueron afectados.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el pasado miércoles 25, emergencia por un período de 90 días para Mérida, Apure (sur), Bolívar (sur), Yaracuy (este) y Zulia (este). (Sputnik)