Argentina afirma que cumplió con el protocolo en Brasil

Buenos Aires, 5 sep (Prensa Latina) El presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, salió hoy al paso tras lo sucedido con el partido ante Brasil y aclaró que la selección nacional nunca violó el protocolo acordado.

‘Se cumplieron todos. Me parece que acá no se puede hablar de mentiras ni nada. Hay una legislación sanitaria en la cual se juegan las fechas FIFA, como las copas sudamericanas’, puntualizó.



Las autoridades de cada país aprueban los protocolos y nosotros cumplimos todo’, declaró al canal TyCSports minutos después de la escandalosa cancelación del partido por las autoridades brasileñas en Sao Paulo.



Tapia respondió así al director de la Agencia Nacional Sanitaria (Anvisa) de Brasil, Antonio Barra Torres, quien apuntó que los jugadores de la selección de fútbol de Argentina incumplieron normas profilácticas para jugar hoy el partido.



Muy molesto por lo sucedido, el presidente de AFA subrayó que incluso viajaron en un vuelo chárter para cuidar a todo el mundo. Hoy se vivió esto, que es lamentable, una imagen muy mala. Cuatro personas sin barbijos interrumpieron el partido. No sabemos qué cosas nos querían notificar, dijo tras adelantar el regreso a Buenos Aires.



Después de varios días de estancia en suelo brasileño, que dio tiempo para poder tomar alguna decisión, las autoridades sanitarias interrumpieron abruptamente el juego de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 a seis minutos de su inicio, dejando atónitos a todos.



El director técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni, declaró a TyCSports que ‘en ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también’.



A juicio del DT, tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores, dijo tras agregar que ‘no era el momento para hacer esa intervención’.



En un comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol aclaró que ‘por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo quedaba suspendido’.



El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes, agregó.



Por último remarcó que ‘las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución’.