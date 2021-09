Costa Rica cae ante México en eliminatoria mundialista de fútbol

San José, 5 sep (Prensa Latina) Costa Rica cayó hoy 0-1 ante México en la segunda fecha de la octagonal eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Los futbolistas locales ni siquiera pudieron aprovechar el retorno de la afición costarricense a los escenarios deportivos, tras 18 meses de suspensión debido a la pandemia de Covid-19, pero bajo el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios y la asistencia de solo tres mil personas, de las 35 mil capacidades disponibles.



Nuevamente la Selección Nacional dejó en cero su pizarrón y aunque lucieron mejor que en el primer partido de la eliminatoria de Concacaf ante Panamá, donde ni hubo un solo tiro directo a la portería rival, lo cierto es que sus delanteros no logran concretar a la hora decisiva.



Si bien es cierto que el gol de los mexicanos fue por penal, el marcador no fue más abultado gracias a la actuación del portero estelar de Costa Rica, Keylor Navas, quien hizo dos excelentes atajadas.



También resulta honesto señalar que los ticos no tuvieron suerte, pues en el primer tiempo perdieron una buena oportunidad de abrir el marcador y casi finalizando el desafío un tiro de Keysher Fuller dio en el travesaño y se negó a entrar, impidiendo el empate salvador de un punto.



La derrota ante los mexicanos pone cuesta arriba el inicio del camino hacia Qatar 2022 de los ticos, pues ahora están obligados a ganarle el miércoles a Jamaica, al parecer el más débil de los ocho conjuntos que luchan por tres cupos para el mundial del próximo año, pues ha encajado dos derrotas en igual cantidad de salidas.



Tabla de posición de la octagonal eliminatoria de Concacaf:



Posición Equipos Puntos



1 México 6



2 Panamá 4



3 Canadá 2



4 Honduras 2



5 Estados Unidos 2



6 El Salvador 2



7 Costa Rica 1



8 Jamaica 0