Golpistas de Guinea afirman que el presidente se encuentra bajo su control

París, 6 sep (Sputnik).- El líder de los militares amotinados en Guinea, el coronel Mamady Doumbouya, declaró que el presidente del país, Alpha Condé, está a salvo y permanece bajo su control.



«El presidente está con nosotros. Se encuentra en un lugar seguro», dijo Doumbouya a la cadena France 24, al asegurar que Condé fue examinado por un médico y no hay nada de que preocuparse.



Según mencionó el coronel, los militares tienen la intención de corregir los errores del pasado para «ayudar» al país.



El domingo, el portal Guinéenews comunicó que los militares amotinados habrían detenido al presidente guineano, si bien el Gobierno afirmó más tarde que se logró repeler el asalto al palacio presidencial.



En un mensaje de vídeo publicado por el medio Africa Guinee en Facebook, el líder golpista anunció la disolución del Gobierno, la derogación de la Carta Magna y el cierre de las fronteras del país.



Los medios nacionales y africanos informaron el domingo que desde la primera hora de la mañana se escucharon fuertes disparos en Kaloum, el distrito comercial y administrativo de Conacri, así como en las inmediaciones del palacio presidencial.



Según Jeune Afrique, no es la primera vez que Condé se enfrenta a un intento de golpe de Estado. En particular, en 2011 su casa había sido blanco de un asalto.



Al llegar al poder en 2010, Condé, de 83 años, fue reelegido en 2020 para un tercer mandato después de una controvertida reforma constitucional. (Sputnik)