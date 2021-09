Más personas en EEUU sienten riesgo por Covid-19

Washington, 5 sep (Prensa Latina) Más personas en Estados Unidos afirmaron que corren riesgo de enfermarse de Covid-19, mientras aumenta hoy la propagación de la variante delta del coronavirus SARS-CoV-2, más contagiosa, indica una encuesta realizada aquí.

El 47 por ciento de los adultos que abarcó el sondeo manifestaron tener un riesgo alto o moderado de contagiarse, cifra superior al 29 por ciento que dijo lo mismo en junio pasado.



Sin embargo, cuando se les preguntó si estaban preocupados por su nivel de riesgo percibido, solo el 39 por ciento indicó que estaba muy o algo preocupado.



La encuesta desarrollada por The Washington Post y ABC News encontró que el 45 por ciento de los individuos no estaban demasiado preocupados o nada preocupados.



Asimismo, más estadounidenses vacunados y no vacunados calificaron su nivel de riesgo de enfermar de Covid-19 como alto o moderado: el 52 por ciento lo consideró así, reporta el diario The Hill.



En junio, esa cifra fue del 32 por ciento, lo cual representa un significativo aumento en esta nueva encuesta.



Precisamente esta subida en el nivel de riesgo percibido se produce cuando la variante delta se expande por todo el territorio de Estados Unidos y resulta ahora la predominante.



El sondeo arrojó, además, que el índice de aprobación del presidente norteamericano, Joe Biden, en su manejo de la pandemia disminuyó desde junio pasado, al caer 10 puntos hasta el 52 por ciento.



Los casos de Covid-19 se incrementaron nuevamente en la nación norteña, incluso entre la población vacunada, de acuerdo con datos de las autoridades sanitarias.



Pero la mayor cantidad de hospitalizaciones y muertes recientes se produjo principalmente entre personas no vacunadas, ya que los imnunizados están protegidos en gran medida contra enfermedades graves.



Según estadísticas del rastreador Worldometers, Estados Unidos sigue a la cabeza de los países más afectados por la crisis sanitaria, con más de 40 millones 765 mil casos desde el inicio de la pandemia el año pasado.