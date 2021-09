Equipos vacunadores de la CCSS continúan con jornada de adelanto de segundas dosis contra Covid-19

HORARIOS Y PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 DEL 6 AL 13 DE SETIEMBRE, 2021 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ÁREA DE SALUD HORARIOS Y LUGARES PROGRAMADOS DE LUNES A VIERNES HORARIOS Y LUGARES PROGRAMADOS SÁBADO Y DOMINGO

LUGAR HORARIO LUGAR HORARIO

REGIÓN BRUNCA

BUENOS AIRES Auditorio Sede Área de Salud puesto fijo Lunes a jueves 7 am a 3.30 pm y viernes de 7 am a 3.30 pm No se vacunará sábado y domingo

EBAIS Santa Cruz puesto fijo Lunes a jueves 7 am a 3.30 pm y viernes de 7 am a 3.30 pm

Sector Volcán salón comunal Miércoles, jueves y viernes 7 am a 1 pm

Sector Ujarrás Miércoles 7 am a 1 pm

Sector Salitre Casa visita periódica Jueves de 7 am a 1 pm

Sector Curre Casa visita periódica Miércoles, jueves, viernes 7 am a 2pm

Sector Térraba Miércoles, jueves, viernes 7am a 2pm

Sector Boruca Casas de visita periódica. Martes, miércoles – Jueves- viernes de 7am a 1 pm

Sector Biolley en el EBAIS Miércoles, jueves, viernes 7am a 1 pm

Sector Changuena casas de visita periódica Miércoles, jueves, viernes 7am a 1 pm

Sector Potrero Grande en el EBAIS Miércoles, jueves, viernes 7am a 1 pm

Sector Santa Marta Miércoles, jueves, viernes 7 am a 1pm

Sector Brisas Miércoles, jueves, viernes 7am a 1pm

CORREDORES Mercado municipal de Ciudad Neily, EBAIS Finca Plaza de la Mujer Paso Canoa EBAIS La Cuesta EBAIS Laurel EBAIS Bella Luz Vacunación Casa Casa Vacunación población indígena Martes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

OSA Palmar Sur (Sala sesiones y casa a casa) Ciudad Cortes y Ojo de Agua (Casa de la cultura y casa a casa) Uvita, Iglesia Evangélica, Contiguo al EBAIS y casa a casa Coronado (EBAIS y casa a casa) Sierpe ( Iglesia Evangélica y casa a casa) Drake (EBAIS y casa a casa) Tinoco(ASADA y casa a casa) Piedras Blancas (EBAIS y casa a casa) Palmar Norte(Salón Hermanos Mora y casa a casa) Palmar Sur (Sala sesiones y casa a casa) Lunes Martes y Miércoles 8.30am-7.pm (Sierpe y Drake) 8.30am -2.30pm. Palmar Sur aplicará todos los días. No se vacunará sábado y domingo.

GOLFITO EBAIS Andrés-Alamedas (Sede EBAIS ) Martes en el EBAIS ALAMEDAS. Lunes a viernes de 9am a 3pm. No se vacunará sábado y domingo.

EBAIS San Martín (´SEDE EBAIS) Lunes a viernes de 9am a 3pm.

EBAIS Río Claro (auditorio) Lunes a viernes de 9am a 3pm.

EBAIS Villa Briceño SEDE EBAIS Lunes a viernes de 9am a 3pm.

EBAIS Puerto Jiménez (parqueo) Lunes, martes y miércoles 9am a 3pm.

CV CAÑAZA Lunes a viernes de 9am a 3pm.

EBAIS La Palma (sede) Lunes a viernes de 9am a 3pm.

EBAIS Comte (sede) Lunes. SEDE EBAIS COMTE y COCAL. Martes. VIRGEN, RIO CLARO PAVON. Miércoles. ZANCUDO Y PUNTA BANCO. Jueves.PUEBLO NUEVO VISTA MAR. Viernes. EBAIS COMTE Y PAVON de 9am a 3pm.

COMTE Reserva Lunes a viernes casa por casa EN ALTA MIRA, ALTO COMTE, PROGRESO ALTO BURIQUI

PÉREZ ZELEDÓN EBAIS. Páramo, Barú, La Palma y San Andrés, Salón comunal Palmares, Polideportivo Lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm, Polideportivo Sábado de 9 am a 2 pm

Salón comunal Pejibaye Lunes 9 am a 2 pm Visita al Centro penal Sábado de 8 am a 12 m

EBAIS San Pedro Lunes 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm No se vacunará sábado y domingo.

EBAIS Villa Ligia Lunes 9 am a 2 pm, martes a viernes de las 9 am a 6.30 pm

Salón comunal San Pablo Martes y jueves 9 am a 2 pm

Salón comunal de Cajón y EBAIS Los Ángeles Martes y miércoles 9 am a 2 pm

Casa de visita Concepción de Pilas Miércoles 9 am a 2 pm

EBAIS San Rafael de Platanares Miércoles 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

Visita al Centro penal Jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm

COTO BRUS Iglesia San Vito. Iglesia Católica y Redondel Lunes a viernes de 8.30 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

Gimnasio Sabalito

Gimnasio de Agua Buena

EBAIS Periférico

REGIÓN CENTRAL NORTE

SANTA BÁRBARA SEDE DEL AREA DE SALUD Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

NARANJO ENTECHADO PARQUE CENTRAL 8 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

ALAJUELA NORTE PLAZA REAL 8 am a 6 pm PLAZA REAL Sábado de 8 am a 4 pm.

GRECIA SALON PARROQUIAL Lunes a jueves de 8.30 am a 3.30 pm. y viernes 8.30 am 2.30 pm SALON PARROQUIAL SALON PARROQUIAL Sábado 8.30 am a 7 pm

Domingo 8.30 am a 2 pm

HEREDIA VIRILLA PASEO DE LAS FLORES UAM Lunes a jueves de 8 am a 2 pm y viernes de 8 am a 1 pm. No se vacunará sábado y domingo.

VALVERDE VEGA CLINICA CENTRAL Lunes a jueves de 7am a 3 pm y viernes de 7.30 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

POAS SALÓN PASTORAL 2 EQUIPOS (2 VACUNADOR-2 REGISTRADORES-2 DIGITADORES) Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

TIBAS (COOPESAIN) UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA Lunes de 1 pm am a 3 pm, martes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA Sábado y domingo de 8am a 1 pm.

ALAJUELA CENTRAL LUNES-MARTES Y JUEVES VIERNES Lunes de 11 am a 3 pm, jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 12 m. No se vacunará sábado y domingo.

CLINICA LA REFORMA CLINICA LA REFORMA 8.30 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

SAN PABLO DE HEREDIA CENTRO CULTURAL Martes y miércoles de 8.30 am a 12 m y viernes de 8.30 am a 3 pm CENTRO CULTURAL Sábado 8.30 am a 3 pm.

SAN RAFAEL DE HEREDIA DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA 7.30 am a 3.30 pm DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA Sábado 7 am a 12 m.

BELÉN FLORES SALÓN PARROQUIAL Lunes 7.30 am a 3.30 pm Martes 7.30 am a 3 pm Miércoles de 8.30 am a 3 pm Jueves de 9.30 am a 3 pm Viernes de 10.30 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

HOSPITAL MEXICO INA- URUCA Lunes a jueves de 7.30 am a 3.30 pm y viernes de 7.30 am a 2.30 pm. No se vacunará sábado y domingo.

PUERTO VIEJO POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO, CRUZ ROJA DE LA VIRGEN Y SEDES DE EBAIS. Lunes a jueves de 7.30 am a 3.30 pm y viernes de 7.30 am a 2.30 pm. No se vacunará sábado y domingo.

BARVA COOPESIBA RL SALON COMUNAL SANTA LUCIA Lunes a viernes de 8 am y hasta agotar existencias. No se vacunará sábado y domingo.

ATENAS SALON PARROQUIAL Martes a viernes de 8 am a 12 m. No se vacunará sábado y domingo.

PALMARES EDIFICIO ANEXO SEMANA DEL 6 AL 10 DE SETIEMBRE Lunes a viernes de 7.30 am a 6 pm. No se vacunará sábado y domingo.

ZARCERO CLINICA ZARCERO Martes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. CLINICA ZARCERO Sábado 8 am a 3pm.

ALAJUELA OESTE SALON PARROQUIAL BARRIO SAN JOSE Lunes de 11 am a 2 pm, martes a jueves 8am a 3 pm y viernes de 8 ama 2 pm. SEDE ASAO Sábado y domingo a 8 am a 5pm.

SANTO DOMINGO SALON PASTORAL (PUESTO 1 Y PUESTO 2 ) SEDE CASITA CNE (PUESTO 3) Lunes a viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

SAN ISIDRO DE HEREDIA SEDE DEL AREA SALUD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

SAN RAMÓN AS SAN RAMÓN COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ Y SEDES DE EBAIS Lunes a viernes de 8 am a 3 pm. No se vacunará sábado y domingo.

TIBAS URUCA MERCED PURDY MOTOR Lunes y martes de 9 am a 3 pm. No se vacunará sábado y domingo.

WALMART Miércoles, jueves y viernes de 9 am a 2 pm.

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA VACUNATORIOS 7.30AM A 3.30PM No se vacunará sábado y domingo.

HORQUETAS RIO FRIO SEDE AREA Lunes de 8am a 3 pm. Martes de 8am a 3 pm. Miércoles de 8am a 3 pm. Jueves de 8am a 3 pm. Viernes de 8am a 3 pm. No se vacunará sábado y domingo.

ALAJUELA SUR CLUB SMILE Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

HEREDIA CUBUJUQUI MALL OXIGENO Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

CARPIO/ LEÓN XIII IGLESIA CATOLICA DE CARPIO ASOCODECA SALON COMUNAL DE LEÓN XIII 8.30 am a 3 pm EBAIS CARPIO EBAIS LEÓN XIII Sábado de 8.30am a 3pm

REGIÓN CENTRAL SUR

CARMEN MONTES DE OCA CENTRO DE VACUNACION DE LA UCR Lunes a jueves 7am a 4 pm y viernes 7 am a 3 pm. No se vacunará sábado y domingo.

SAN SEBASTIÁN-PASO ANCHO SEDE COLONIA KENNEDY Lunes 12 M a 4 pm, martes a viernes 8 am a 3pm No se vacunará sábado y domingo.

HATILLO IGLESIA CRISTIANA CIUDAD DE DIOS AUDITORIO DE LA CLÍNICA 8 am a 3.30pm y de 4pm a 7pm Auditorio de la Clínica 8am a 2pm

ASERRÍ EBAIS SAN GABRIEL LUNES 6 Y VIERNES 10

EBAIS MONTERREY MARTES 7 Y MERCOLES 8 EBAIS EL ROSARIO JUEVES 9

EBAIS SALITRILLOS MARTES 7 Y JUEVES 9

EBAIS SANTA TERESITA MIERCOLES 8 Y VIERNES 10

SEDE DE AREA LUNES 6 AL VIERNES 10

EBAIS SAN JUAN LUNES 6 AL VIERNES 10 8 am a 1 pm SEDE DE AREA Sábado 8 am a 3 pm.

SANTA ANA TERRAZAS Lunes a jueves 8am a 4 pm y viernes 8 am a 2 pm. No se vacunará sábado y domingo.

ALAJUELITA SEDE ADMINISTRATIVA Lunes a viernes de 8 am a 5 pm Sede Administrativa 8am a 5pm

SAN FRANCISCO SAN ANTONIO UNIVERSIDAD SAN JOSÉ Martes a jueves de 8am a 4pm o hasta agotar existencias y viernes de 8 am a 3 o hasta agotar existencias. No se vacunará sábado y domingo.

OREAMUNO-PACAYAS -TIERRA BLANCA SEDE DEL ÁREA DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA Lunes a viernes de 8am a 3pm No se vacunará sábado y domingo.

GUARCO MALL PASEO METROPOLI – EMPALME Lunes a jueves 8am a 4pm, viernes de 8am -3pm Mall Paseo Metropoli Sábado 8 am – 4pm

HOSPITAL WILLIAM ALLEN Solo fin de semana. HOSPITAL DE DIA Sábado y domingo de 7am a 7pm.

LOS SANTOS MARTES 7 DE SETIEMBRE. (GIMNASIO MUNICIPAL DE TARRAZU), MIÉRCOLES 8, JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE SETIEMBRE. (MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE LEÓN CORTES, SEDE ÁREA DE SALUD SAN MARCOS DE TARRAZU, GIMNASIO MUNICIPAL DE DOTA) Martes 8am a 3pm, miércoles jueves y viernes 8am a 2pm No se vacunará sábado y domingo.

CURRIDABAT SEDE UACA Lunes a viernes 8am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

MATA REDONDA HOSPITAL GIMNASIO MORENO CARTIN Lunes a viernes 7 am a 3 pm CLINICA MORENO CAÑAS Sábado y domingo de 8am a 1pm, según afluencia de personas que soliciten segundas dosis entre semana.

CLINICA MORENO CAÑAS Lunes a viernes 4pm a 6pm y el feriado lunes 13 de setiembre. No se vacunará sábado y domingo.

CORONADO CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLÍNICA. Lunes a jueves de 6.30am a 5pm y viernes de 2pm a 4pm No se vacunará sábado y domingo.

SAN JUAN SAN DIEGO CONCEPCIÓN SEDE DE VACUNACIÒN UNIVERSIDAD SANTA PAULA, SEDE DE VACUNACIÒN TERRAMALL, SEDE DE VACUNACIÒN SALÒN COMUNAL BARRIO LOS ANGELES Lunes a jueves en horario de 8 a.m. a 3.30 p.m. Viernes en horario de 8 a.m. a 2.30 p.m. No se vacunará sábado y domingo.

CARTAGO CUC, WALMART,CENTRO CIVICO Lunes a viernes 8am a 4pm. CUC, WALMART,CENTRO CIVICO 8am a 4 pm

PARAÍSO – CERVANTES SALÓN COMUNAL LA ESTACIÓN Lunes, martes y miércoles de 8 am a 3pm. No se vacunará sábado y domingo.

SALÓN PARROQUIAL OROSI Martes de 8 am a 3pm

SALÓN MUNICIPAL CERVANTES Miércoles de 8 am a 3pm

GIMNASIO ESCUELA GOICOECHEA Jueves de 8 am a 3pm

SALÓN COMUNAL SANTIAGO Jueves de 8 am a 3pm

GIMNASIO ESCUELA GOICOECHEA Viernes de 8 am a 2 pm

SALÓN PARROQUIAL CACHI Viernes de 8am a 2 pm

DESAMPARADOS 2 Mall Zona Centro (San Rafael Abajo) Escuela República de Honduras (San Miguel) Lunes a jueves 8am a 3pm / Viernes 8am a 1pm No se vacunará sábado y domingo.

LA UNION Auditorio de la Iglesia de Tres Ríos Martes a viernes de 8 a 3 p.m. en caso necesario se ampliará el horario de vacunación de 3 p.m. a 7 p.m. Sede de Área de Salud La Unión 8am a 3 pm en caso necesario se ampliará el horario de vacunación de 3 pm a 7 pm

CORRALILLO Martes. Frailes,San Cristobal Norte, Llano los Angeles, San Juan Sur,San Juan Norte, miercoles San Juan Sur, San Juan Norte, Frailes y,Corralillo,Jueves San Juan Sur, Frailes,Crosto Rey,Llano los Angeles, Viernes Corralillo,Santa Elena,Frailes,Cristo Rey 8.30 am a 2.30 pm No se vacunará sábado y domingo.

DESAMPARADOS 3 En todas las comunidades del ASD3 en Comunales. Dos Cercas, Guatuso, Fátima, Linda Vista, Río Azul y Los Guidos. II dosis ya programadas Lunes a jueves de 8am a 3pm y viernes 27 agosto de 8am a 2pm No se vacunará sábado y domingo.

Vacunación en el Parque La Libertad y en Iglesia Cristiana Misionera en Guidos Miércoles y jueves de 8am a 3pm

ACOSTA Sede Clínica EBAIS Lunes a viernes de 8 am a 3 pm. No se vacunará sábado y domingo.

ESCAZÚ Multiplaza Escazú Lunes de 11 am a 3pm No se vacunará sábado y domingo.

Martes 07 al viernes 10 de 8.30 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

TURRIALBA – JIMENEZ TODOS LOS EBAIS DEL AREA DE SALUD TURRIALBA- JIMENEZ Y ZONA INDIGENA Lunes a viernes de 8am a 3pm No se vacunará sábado y domingo.

GOICOECHEA 1 TRES SEDES DE EBAIS Lunes a jueves de 8am a 3 pm y viernes de 8am a 2pm. No se vacunará sábado y domingo.

MORA-PALMICHAL GIMNASIO MUNICIPAL C.C, CTP PALMICHAL, SALÓN COMUNAL GUAYABO Y TABARCIA Lunes a viernes 8am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

CAIS DE PURISCAL GIMNASIO LICEO PURISCAL 7.30 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

CAIS DE PURISCAL EBAIS TURRUBARES 7.30 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

PAVAS CLÍNICA DE PAVAS, SEDE DE RINCÓN GRANDE, BIBLIOTECA CARMEN LYRA, ADIPA, SEDE DEL MEGA EBAIS Y CLUB DE LEONES Lunes a jueves de 8am a 12 m. y de 1 pm a 2.30 pm y viernes hasta la 1.30pm. No se vacunará sábado y domingo.

ZAPOTE -CATEDRAL CLINICA DR. CARLOS DURAN C. CEDESO CENTRO DEL ADULTO MAYOR LA PAQUITA-ZAPOTE CENTRO EVANGELISTICO -ZAPOTE Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. CEDESO Sábado 11-09-2021 y lunes 13-09-2021 feriado de 8 am a 5 pm

CENTRO DE ADULTO MAYOR LA PAQUITA-ZAPOTE Lunes 13-09-2021 feriado 9 am a 5 pm

CENTRO EVANGELISTICO Lunes 13-09-2021 feriado de 8 am a 5 pm

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y EL ARTE Lunes 13-09-2021 feriado 8am a 5 pm

MORAVIA VACUNATORIO LINCOLN PLAZA Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

GOICOECHEA 2 WALMART GUADALUPE Lunes a jueves de 7.30 am a 2.30 pm y Viernes hasta la 2 pm Walmart Guadalupe Sábado de 8 am a 1 pm

DESAMPARADOS 1 MULTCENTRO DESAMPARADOS, LOBBY C.D.M.F.D. Lunes de 10am a 2.30pm, martes, miércoles y jueves de 8.30am a 2.30pm y viernes de 8am a 2pm. No se vacunará sábado y domingo.

REGIÓN CHOROTEGA

HOJANCHA REFUERZOS EN EL SALÓN COMUNAL DE HOJANCHA CENTRO Lunes a jueves 8am-3 pm y viernes 8am- 2pm Salón Comunal Sábado 9-am-5pm

LA CRUZ SEDE CLÍNICA AS LA CRUZ Lunes a viernes 7am a 7pm Clínica vacunatorio Sábado y domingo 7am a 7pm

EBAIS CAOBA Miércoles 8am a 3 pm

EBAIS SANTA ELENA (CUAJINIQUIL) Lunes y viernes de 8 am a 4pm

EBAIS SANTA ELENA (JOBO-TEMPATAL) Lunes a viernes 8am a 3 pm

EBAIS LA GARITA Lunes a viernes de 8am a 4 pm

EBAIS SANTA CECILIA 1 Y 2 Martes y jueves de 7am a 4pm

NICOYA CAPILLA DE VELACIÓN. IGLESIA GUADALUPANA. EBAIS DESCONCENTRADOS Lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

NANDAYURE ENTRADA PRINCIPAL DE LA CLINICA Martes a viernes de 8 am a 4pm No se vacunará sábado y domingo.

PSR SAN PABLO SECTOR BEJUCO SECTOR PORVENIR Martes a viernes de 8 am a 3.45pm No se vacunará sábado y domingo.

CARRILLO 06=SALA DE SESIONES,SEDE DE AREA. 07=SALÓN DE CATEQUÉSIS PASO TEMPISQUE. 08=ADICOCO-PLAYAS DEL COCO. (LA COSTA) 09=IGLESIAS CATÓLICAS. SARDINAL Y BELÉN 10=SALA SESIONES, SEDE DE AREA. ; 8 am a 2 pm 11/09/21 Sector Turístico Sábado y domingo 8am a 2pm

JICARAL-ISLAS VACUNATORIO SEDE , VACUNATORIO AL FRENTE DE LA CLINICA, VACUNATORIO ISLAS, VACUNATORIOS EN LOS LOS PUESTOS DE VISITA PERIODICA MAS ALEJADOS DE LA SEDE. Lunes a viernes de 7am a 7pm Vacunatorio Sede Sábado y domingo 7am-7pm

BAGACES CLINICA DE BAGACES Lunes a viernes 7am-7pm Clínica de Bagaces Sábado y domingo 7am-7pm

CAÑAS MINISTERIO DE SALUD Lunes a jueves 8 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

OFICINA ATAP Viernes 8 am a 2 pm No se vacunará sábado y domingo.

LIBERIA EBAIS DE GUARDIA, GUADALUPE, MORACIA PARQUE CENTRAL DE LIBERIA 9am a 3pm No se vacunará sábado y domingo.

LICEO NOCTURNO 8.30am a 3pm

ABANGARES AUDITORIO DE LA CLINICA Lunes a jueves de 8 am a 3 pm. Viernes de 8 am a 2 pm Auditorio Clínica Abangares Sábado 11 setiembre, de 10am a 6pm

COLORADO ÁREA DE SALUD DE COLORADO Lunes a jueves de 8 am a 3 pm. Viernes de 8 am a 2 30 pm No se vacunará sábado y domingo.

TILARAN. EBAIS NORTE Y EBAIS SUR SALÓN SANTA TERESITA DE 8.00AM-4.00PM (06 DE SET AL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021) Y EL DÍA LUNES 06 DE SET Y MIERCOLES 08 DE SETIEMBRE DEL 2021 EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN EL VACUNATORIO DE LA CLINICA DE TILARÁN DE 4.00PM A 7.00 PM. Lunes de 8am a 7pm, martes de 8am a 4pm, miércoles de 8am a 7pm, jueves de 8am a 4pm y viernes de 8 am a 3pm. Vacunatorio Área de Salud de Tilarán Sábado 11 de setiembre del 2021. Sábado 2pm -7 pm.

EBAIS Tronadora . Lunes( 06 -09-21)Martes 07 -09-21 Rio Chiquito y Viejo Arenal. Miércoles 08-09 Sede Tronadora ,Jueves 09 de setiembre en Tronadora y viernes 10 de setiembre en Tronadora . Lunes a jueves de 8 am a 4 pm. Viernes de 8 am a 3 pm.

EBAIS LA UNION .Cabeceras( 06-09-21)San Miguel ( 07-09-2021)El Dos (08 -09-21)La Florida (09-09-2021) Quebrada Grande (10-09-21)

EBAIS Tierras Morenas. Los Angeles (06-09-21) Solania (07-09-21)Tierras Morenas(08-09-2021) y el jueves (09-09-2021)Parcelas de Quebrada Azul , Sabalito viernes 10 de setiembre del 2021.

SANTA CRUZ CENTRO Martes, jueves y viernes de 8 am a 3 pm No se vacunará sábado y domingo.

LAGUNILLA Martes 8.30 am a 3 pm

27 DE ABRIL miércoles de 8.80 am a 4 pm

CUAJINIQUIL(LA FLORIDA) Martes 8.30 am a 3 pm

CUAJINIQUIL(VENADO) Jueves de 8am a 2.30

VILLAREAL Miércoles de 8.30 am a 4 pm

CABO VELAS Martes y jueves de 8.30 pm a 2.30 pm

CARTAGENA Miércoles de 8.80 am a 4 pm

SANTA BARBARA Miércoles de 8.80 am a 4 pm

ORTEGA Jueves de 9 am a 3 PM.

UPALA SAN ISIDRO, VILLANUEVA, MORENO CAÑAS, CUATRO BOCAS,JOMUZA,BRASILIA,LA VICTORIA,DOS RIOS, ARMENIAS,SANTA CECILIA,PORVENIR,EL PROGRESO,PARAISO,CANALETE, MEXICO, DELICIAS, BIJAGUA,COLONIA PUNTARENAS,SAN JOSE, AGUAS CLARAS, MULTIUSOS Martes a viernes 8 am a 3 pm Área de Salud Sábado 8 am a 4 pm

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO Auditorio HEBB 7am a 4pm No se vacunará sábado y domingo.