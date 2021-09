Inseguridad se enseñorea de la capital de Panamá

Panamá, 6 sep (Prensa Latina) Los últimos crímenes a plena luz del día en zonas céntricas de la capital de Panamá, elevan hoy la crítica sobre la efectividad de la fuerza pública y la necesidad de una estrategia efectiva de seguridad.

El debate se generó en medios de prensa tras casos consecutivos de balaceras y asesinatos en plena vía pública, estacionamientos de un centro comercial y un edificio privado en el hasta hace algún tiempo exclusivo corregimiento de San Francisco, todos ocurridos a finales de agosto pasado.



Este sábado, nuevamente el pánico se apoderó de transeúntes y choferes que transitaban en horas de la tarde por la concurrida arteria vial Fernández de Córdoba (en el vecino corregimiento de Vista Hermosa), escenario de ráfagas de una treintena de disparos con armas de guerra de uno a otro auto, ambos en marcha.



‘Para muchos, San Francisco se ha convertido en la nueva zona roja del país en donde personas con poder adquisitivo ilícito, producto del narcotráfico, han llegado a residir y simular una vida decorosa en áreas exclusivas’, opinó un reporte del canal TVN al analizar los sucesos.



‘Cada día el país está más inseguro’, escribió el periodista panameño Álvaro Alvarado en Twitter, red social donde también los vecinos lamentaron que ‘tristemente podemos confirmar que San Francisco es área roja. No era suficiente con el desastre urbanístico. Ahora la inseguridad es la cereza del pastel del fracaso’.



Según reportes del diario La Prensa, Juan Pino, ministro de Seguridad, aseguró la semana anterior que los tres crímenes ocurridos en el lujoso barrio están relacionados ‘con ajuste de cuentas por el tráfico de drogas’, pero por su parte, el director de la Policía, John Dorheim, opinó: ‘nosotros vivimos en un paraíso. Son hechos aislados de criminales’. ‘Tenemos estrategias orientadas a contrarrestar los grupos criminales y ver su origen, para trabajar de manera más eficiente’, expresó al canal Telemetro, y agregó que desarrollan acciones preventivas y a la vez aseguró que las cifras están muy por debajo del período más violento ocurrido entre el 2009 y 2010.



La Prensa publicó también declaraciones de Carlos Pérez, representante de San Francisco, quien consideró que esa violencia ‘es foránea’, reiteró que son ‘ajustes de cuentas’ entre bandas criminales y explicó lo sucedido por el crecimiento económico de la zona lo cual genera mayor vulnerabilidad.



En sesiones de la Asamblea Nacional, la diputada opositora Yesenia Rodríguez también se refirió a los hechos de sangre de las últimas semanas, y a la vez consideró que no se ve claro un plan de seguridad e insistió: ‘necesitamos un verdadero sistema de protección a nivel nacional’.



Sobre el tema, Jaime Abad, exdirector de la Policía Judicial analizó en entrevista con TVN que no se trata de un problema del momento y sugirió revisar las encuestas de los últimos 15 años, en los cuales el tema de la inseguridad es una constante en las principales preocupaciones de los ciudadanos.



El experto recordó la coincidencia de todos los estudios en que la solución es elevar el asunto a la categoría de ‘tema de Estado’, en sustitución con los planes temporales de los directores de la Policía y demás entes de la fuerza pública.



Consideró que ‘el tsunami’ que produce el crimen organizado superará los esfuerzos que, de buena fe, los funcionarios acometen en sus instituciones y pronosticó en que solo un enfoque integral del problema y su enfrentamiento, logrará los efectos positivos para la tranquilidad social.



Abad recordó que peritos y funcionarios advirtieron en el pasado del peligro que se cernía sobre Panamá como país de tránsito del narcotráfico internacional, donde ocurre actualmente el choque de los cárteles colombianos con los mexicanos para el dominio del principal mercado que es Estados Unidos; ‘eso se veía venir’, afirmó.



La matanza ocurrida en el enfrentamiento armado dentro de la cárcel La Joyita en diciembre de 2019, mostró a una pandilla convertida en cártel que marcó su territorio frente a otra y es -a criterio del especialista- la génesis de la actual violencia en el país.