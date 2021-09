Pelé se recupera de «manera satisfactoria» aunque permanece en cuidados intensivos

Río de Janeiro (Brasil), 11 sep (Sputnik).- El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, «Pelé», se recupera satisfactoriamente de una operación para retirarle un tumor en el colon el pasado sábado, pero permanece en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informó el viernes el hospital Albert Einstein de São Paulo en un comunicado.



«El paciente Edson Arantes do Nascimento se viene recuperando de manera satisfactoria, está consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad», dice el boletín médico.



La nota añade que el exfutbolista permanece en la UCI.



Por su parte, Pelé escribió un mensaje en sus redes sociales donde asegura que cada día se siente mejor.



«Amigos míos, cada día me siento un poco mejor. Estoy deseando volver a jugar, pero todavía voy a recuperarme unos días más», escribió el legendario futbolista de 80 años en su cuenta de Instagram.



En su mensaje añade que mientras está internado aprovecha para hablar mucho con su familia y descansar.



«Gracias de nuevo por todos los mensajes de afecto. Pronto estaremos juntos de nuevo», concluyó.



En los últimos años, el tricampeón mundial con la selección brasileña tuvo varias complicaciones de salud.



Se realizó operaciones en la columna y en la cadera, presentó dos infecciones urinarias graves, y su movilidad se vio bastante reducida. (Sputnik)