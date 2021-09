Llaman a garantizar la prosperidad durante año nuevo en Etiopía

Addis Abeba, 10 sep (Prensa Latina) El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, exhortó hoy a promover el crecimiento económico y los valores democráticos, en un mensaje publicado a propósito del año nuevo en esta nación africana, que comienza mañana.

Ahmed, llamó además a trabajar con el propósito de impulsar las reformas en curso, fortalecer la unidad de la nación y garantizar la independencia.



Hemos sido atacados varias veces, pero nunca derrotados. Quienes intentan desafiar a Etiopía no conocen el país, no entienden que ha vivido durante siglos de forma independiente, comentó.



No comprenden, agregó, la determinación del país a preservar la libertad y a prosperar, mientras se defiende de todo lo que ataque su soberanía.



Nuestra nación, reiteró, ‘mantendrá su unidad, mejorará los valores democráticos y hará que la reforma en curso sea un éxito durante el año nuevo’.



Líderes religiosos y comunitarios, embajadores acreditados en esta capital, personalidades y políticos, entre otros, también felicitaron al pueblo a propósito de la fecha e instaron a trabajar por la paz, unidad y prosperidad.



Etiopía se rige por el calendario juliano, que tiene de siete a ocho años de atraso respecto al gregoriano, usado en los países occidentales, y está dividido en 12 meses de 30 días, más cinco jornadas, o seis, si es bisiesto.



Usualmente el año inicia el 11 de septiembre, excepto cada cuatro años, cuando comienza el 12. Este sábado, según su almanaque, en el país empieza el año 2014.