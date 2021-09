Bailes y convites pasan factura en Guatemala a hospitales Covid-19

Guatemala, 12 sep (Prensa Latina) El hospital regional de Quiché, a 160 kilómetros de esta capital, comenzó a sentir hoy la presión de pacientes con la Covid-19 a causa de bailes y convites.

Médicos de ese centro manifestaron que solo cuentan con siete camas disponibles para recibir a enfermos, no tienen más espacios ni medicamentos suficientes ante el alza experimentada de casos en los últimos días.



En declaraciones al noticiero Guatevisión su director, Salomón Delgado, explicó que el personal se ha visto en aprietos en las últimas semanas y situó por encima del 40 por ciento la mortalidad.



Este escenario es resultado, afirmó, de la asistencia a fiestas en la localidad de Sacapulas por cinco días consecutivos, a pesar de las disposiciones del Ministerio de Salud y el semáforo Covid-19 de evitar aglomeraciones en lugares en rojo y naranja (alertas máxima y alta).



Muchos de los pobladores ya comenzaron a acercarse a buscar asistencia médica, indicó Delgado, cuya preocupación es que solo tienen dos áreas, una acondicionada para pacientes ventilados y la otra para moderados y graves, pero se les puede complicar la situación porque no tienen medicamentos ni oxígeno, reconoció.



Tenemos ya como año y medio repitiendo y diciendo lo mismo del distanciamiento, uso de mascarilla, cuídense, pero la gente no hace caso, se lamentó el médico.



Los municipios de Chichicastenango y la comunidad Parratuj, Sacapulas, protagonizaron en las últimas semanas diversas fiestas patronales y convites masivos, incluso con toque de queda vigente, las cuales dispararon los contagios en el departamento de Quiché.



Este ocupa el puesto 13 entre los de más casos del coronavirus SARS-CoV-2, con un acumulado de 12 mil 369, y presenta una de las cifras más bajas de vacunación, pues solo el 21,3 por ciento de su población tiene una dosis y 59 mil 213 completaron el esquema.



Al menos el hospital regional de Quiché aun tiene espacio, porque la semana pasada dos cerraron sus puertas a nuevos ingresos, el Regional de Zacapa y el Nacional de Chiquimula, pero antes lo hizo el temporal Parque de la Industria, en esta capital, el mayor de los centros acondicionados por el Gobierno para enfrentar la pandemia desde marzo de 2020.



El resto de los nosocomios trata de optimizar recursos y completar plantillas para enfrentar esta tercera ola del coronavirus, que deja ya 509 mil 654 contagios acumulados y 12 mil 665 fallecidos.



Mientras la demanda por atención aumenta, estudios comprueban que un poco más del 90 por ciento de los enfermos, ahora en su mayoría jóvenes, no están vacunados y se observa un incremento también de pacientes pediátricos.