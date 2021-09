Blinken culpa a Trump por falta de plan para salida de EEUU de Kabul

Washington, 13 sep (Prensa Latina) El secretario de Estado Antony Blinken culpó hoy a la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) de carecer de un plan para la salida de las tropas estadounidenses, ciudadanos y colaboradores afganos de Kabul.

Blinken hizo esta declaración durante una audiencia en el Congreso, en la que varios republicanos le pidieron que dimitiera debido al caos que dejó Estados Unidos en Afganistán, tras su retirada a finales de agosto último luego de 20 años.



Durante un debate tenso con los legisladores, el funcionario argumentó que la administración de Joe Biden heredó un plazo, no un plan, en referencia al acuerdo del exmandatario de retirar todas las fuerzas estadounidenses del país centro asiático para el 1 de mayo.



En 2020 Trump negoció la retirada con representantes del movimiento Talibán y el actual presidente no reconsideró la decisión debido a las amenazas del grupo de volver a matar estadounidenses, dijo.



Blinken rechazó las acusaciones de que el Departamento de Estado podría haber hecho más para proteger a los connacionales y afganos durante la evacuación.



Quedarnos más tiempo en ese país no iba a garantizar que el gobierno o las fuerzas de seguridad afganas fueran más resistentes, esgrimió el jefe de la diplomacia norteamericana.



Los miembros del Congreso planearon esta audiencia desde que los talibanes tomaron el control del país en tiempo récord el mes pasado.



Blinken comparecerá este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lo cual lo convierte en el primer funcionario federal que testifica públicamente ante los legisladores desde el ascenso del Talibán.



En agosto Estados Unidos concluyó oficialmente su salida de Afganistán luego de casi 20 años de guerra y de ocupación que inició junto a aliados de la OTAN bajo el pretexto de combatir el terrorismo.



Washington dejó un país en caos total, más empobrecido y con la amenaza de la expansión de organizaciones terroristas hacia la región y el mundo.