Los científicos descartan necesidad de revacunación en estos momentos de la pandemia

Moscú, 13 sep (Sputnik).- A estas alturas de la pandemia de coronavirus no hay necesidad de llevar a cabo una revacunación con dosis de refuerzo generalizada, declaró un grupo científico internacional en un artículo publicado en la revista The Lancet.



«La evidencia actual (…) parece no mostrar la necesidad de aplicar dosis de refuerzo en la población general donde la eficacia (de vacunas) frente a una enfermedad grave se mantiene alta», concluyeron los expertos, al señalar que las vacunas siguen eficaces incluso contra la variante delta.



La aplicación de las dosis de refuerzo se les recomienda solo a los inmunizados con fármacos de poca eficacia y a personas inmunodeprimidas.



A juicio de los científicos, es mejor destinar las reservas existentes de inmunizantes contra el covid-19 a los que todavía no se hayan administrado ninguna vacuna.



Toda decisión sobre dosis de refuerzo, subraya el texto, debe tomarse a raíz de un análisis exhaustivo, datos clínicos y epidemiológicos, puesto que, según los autores, los llamados a revacunarse sin fundamento pueden socavar la confianza de la población en la vacunación primaria.



El artículo en cuestión fue redactado por científicos de Estados Unidos, Reino Unido, México, Jamaica, Francia, la India y Sudamérica, así como por representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La semana pasada, la OMS pidió que se extienda al menos hasta fin de año la moratoria sobre la vacunación de refuerzo contra el covid-19, para que esté vacunado el 40 por ciento de los habitantes de cada país. (Sputnik)