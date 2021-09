Putin y su par de Irán abordan el Pacto Nuclear y la lucha anticovid

Moscú, 14 sep (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, debatió con el líder de Irán, Ibrahim Raisi, la lucha contra el covid-19 y el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní, informó este martes la oficina de prensa del Kremlin.



«Los presidentes de Rusia e Irán, Vladímir Putin e Ibrahim Raisi, sostuvieron una conversación telefónica, en la que confirmaron la preparación recíproca para fortalecer las relaciones beneficiosas ruso-iraníes en diversos dominios. Constataron, en particular, el exitoso desarrollo de los vínculos económicos y comerciales y la cooperación en la lucha contra la propagación del coronavirus», comunicó.



Los líderes abordaron temas de la agenda internacional, en particular la situación en torno al PAIC, así como asuntos sobre el funcionamiento en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), cuya cumbre se celebrará el 17 de septiembre en Dusambé y a la que el presidente de Irán asistirá en calidad de observador.



Se señala que los mandatarios han acordado seguir manteniendo contactos.



El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, visitó Irán, donde se reunió el domingo pasado con el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEIA), Mohammad Eslami.



Según la declaración conjunta de ellos, las partes confirmaron el espíritu de cooperación y de confianza mutua y subrayaron la necesidad de resolver los problemas «en un ambiente constructivo y solo en clave técnica». En particular, Irán autorizó a los inspectores del OIEA volver a operar las cámaras de vigilancia en las plantas nucleares iraníes.



En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares.



Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.



Raisi, al conversar con Putin, subrayó que es importante mantener la cooperación entre ambos países en la lucha contra el coronavirus y en la fabricación de las vacunas contra el covid-19.



Según datos del Ministerio de Salud de Irán, el país ha registrado hasta la fecha casi 5,3 millones de casos del covid-19, cerca de 4,6 millones de personas se recuperaron y más de 115.200 fallecieron. La primera dosis de la vacuna anticovid se administró a más de 25 millones de los iraníes, casi 12,8 millones completaron la inmunización. (Sputnik)