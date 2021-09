Moscú tacha de injerencia en asuntos internos el informe de Parlamento Europeo sobre Rusia

Moscú, 19 sep (Sputnik).- El informe del Parlamento Europeo sobre las relaciones con Rusia es un ejemplo típico de injerencia en los asuntos internos de un estado, declaró el representante de Rusia ante la Unión Europea (UE), Vladímir Chizhov.



«El documento es un ejemplo típico de injerencia en los asuntos internos de un estado soberano», dijo Chizhov ante la prensa.



Se trata de una injerencia en el proceso electoral y la vida política de Rusia, indicó.



Al mismo tiempo, el diplomático señaló que el informe no representa una posición oficial de Bruselas y «no tendrá una aplicación práctica».



El jueves, el Parlamento Europeo aprobó el informe que recomienda endurecer la política del bloque comunitario hacia Rusia.



El informe fue elaborado por el relator del Parlamento Europeo para las relaciones con Rusia y ex primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius, y fue presentado por primera vez ante la Eurocámara en julio pasado.



El documento llama a que la UE amplíe las sanciones contra Rusia, fortalezca las capacidades defensivas para contener a Rusia, así como a garantizar la seguridad energética de la UE, reduciendo la dependencia del bloque comunitario de los recursos rusos.



Además los diputados de la Eurocámara recomendaron a la UE no reconocer los resultados de las próximas elecciones rusas a la Duma del Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) si resultan fraudulentas y no cumplen los principios democráticos y del derecho internacional. (Sputnik)