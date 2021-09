Embajador reitera el apoyo de Rusia a la integridad territorial de España

Madrid, 19 sep (Sputnik).- Rusia aboga por preservar la integridad territorial de España y por que todos los problemas internos se resuelvan en el marco constitucional, declaró el embajador ruso en Madrid, Yuri Korchaguin.



«Rusia aboga por la integridad territorial de España, por que todos los problemas de nuestra amiga España, se resuelvan en el marco de la legislación española y conforme a la Constitución», dijo al agregar que Madrid «conoce bien» la postura de Rusia al respecto.



El embajador se mostró sorprendido por las acusaciones de que Rusia está implicada en la crisis de Cataluña, que catalogó de «falsas» y «absolutamente infundadas».



Recordó que los políticos catalanes que huyeron del país no encontraron refugio en Rusia sino en otros países.



A finales de agosto el periódico The New York Times comunicó que Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del líder del movimiento independentista Carles Puigdemont, había celebrado reuniones con altos cargos rusos para recabar el apoyo de Rusia para el proceso de separación de Cataluña del resto de España.



Por su parte, Alay confirmó que había viajado a Moscú en la primavera (boreal) de 2019, aunque precisó que estas visitas eran parte de sus contactos regulares con periodistas y funcionarios rusos.



Rechazó las declaraciones de que buscaba el apoyo ruso, al calificarlas de una historia fantástica creada por Madrid.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez rechazó las insinuaciones acerca de la supuesta implicación de Moscú en los acontecimientos que desembocaron en la crisis de Cataluña.



La oficina de Puigdemont también condenó las publicaciones al respecto de los medios. (Sputnik)