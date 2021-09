Paulo Coelho pide a ONU prohibir entrada a comitiva Bolsonaro

Brasilia, 19 sep (Prensa Latina) El escritor brasileño Paulo Coelho pidió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que impida la entrada al organismo de la comitiva que encabeza el presidente Jair Bolsonaro.

El portal de noticias Rede Brasil Atual asegura que Coelho, mensajero de la paz de la ONU, hizo tal reclamo en un mensaje dirigido a Guterres en el cual afirmó que los miembros no vacunados antiCovid-19 de la delegación brasileña son un ‘mal ejemplo’.



‘Secretario general Antonio Guterres, sé que no puede impedir la entrada de los mandatarios, pero sería una victoria prohibir la entrada de la comitiva del presidente brasileño’, posteó el autor de El Alquimista en redes sociales y etiquetó el perfil de Guterres.



Las declaraciones de Coelho emergieron tras el anuncio de que la ONU no exigirá pruebas de vacunación contra el patógeno a los funcionarios que asistan a la 76 sesión de la Asamblea General, que comienza el martes en Nueva York.



El Gobierno de Brasil ratificó que Bolsonaro encabezará la delegación nacional que participará en el encuentro.



Una nota oficial de la cancillería precisa que el exmilitar liderará la comitiva del 19 al 21 de septiembre, pero por lo visto no estará del 21 al 27 de septiembre, cuando transcurra la semana de alto nivel.



El texto asegura que, ‘como cada año, Brasil será el primer país en intervenir en el debate general de la Asamblea General, el 21 de septiembre’.



Señala que, además de pronunciar el discurso de apertura, Bolsonaro mantendrá reuniones con Guterres, así como con jefes de Estado o Gobierno de otros países.



De acuerdo con el comunicado, la asamblea tendrá como tema principal ‘Fomentar la resiliencia a través de la esperanza: recuperarse de la Covid-19, reconstruir de forma sostenible, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones Unidas’.



El mensaje agrega además que Brasil también participará en intercambios de alto nivel sobre la pandemia, las operaciones de paz, los derechos humanos, la energía, los sistemas alimentarios, las armas de destrucción masiva y la lucha contra el racismo.



Pese a los avisos de las autoridades estadounidenses, Bolsonaro, quien minimiza la gravedad de la Covid-19, viajará al país del norte sin inocularse contra el virus.



Oficialmente no ha recibido ningún inmunizante y el jueves se preguntó: ‘¿Recibo la vacuna para qué, para tener anticuerpos? Mi tasa de anticuerpos está por las nubes. ¿Sí, o qué? Tengo 991…todo el mundo ya se ha vacunado en Brasil, yo lo decidiré en el futuro’, remarcó.



El excapitán del Ejército comunicó que en su arenga en la ONU presentará ‘las verdades’ de Brasil.