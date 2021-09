Pedro Sánchez garantiza la seguridad de la isla española de La Palma, afectada por volcán

Bilbao (España), 20 sep (Sputnik).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó la seguridad a los habitantes de la isla de La Palma, en las Islas Canarias, donde este domingo entró en erupción un volcán en las cercanías de varios núcleos de población.



«Lo primero que hay que trasladar a la ciudadanía de La Palma es la garantía de su seguridad», declaró el líder del Ejecutivo español a los medios, tras participar en una reunión de crisis con las autoridades locales.



El líder del Ejecutivo español destacó asimismo el valor de la ciencia y los mecanismos de predicción a la hora de prevenir esta erupción, que llegó precedida de diez días de temblores en la isla.



En este sentido, Sánchez destacó que las autoridades pudieron durante la semana «anticipar la respuesta, gracias a la aportación y a la exactitud de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden producir estos hechos de la naturaleza tan extraordinarios», dijo.



«Todo se está desarrollando según lo previsto», afirmó también el jefe de Gobierno, en un mensaje dirigido a tranquilizar a la población isleña.



Respecto al despliegue de efectivos de emergencias, dijo que participarán los cuerpos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias, y añadió que, en este apartado, las autoridades tienen «todo activado».



Por su parte el presidente del Gobierno regional de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, confesó en la misma comparecencia que no se sabía dónde se iba a producir la erupción, ni cuándo, a pesar de que era algo que estaba previsto para estos días y remarcó que supuso «un gran alivio» el hecho de que fuera en una zona no poblada.



Informó además que se produjeron ya 5.000 evacuaciones «y no es previsible que se tenga que evacuar a nadie más. La lava camina hacia la costa. Los daños van a ser materiales», explicó el presidente canario.



Ángel Víctor Torres añadió que, según la información facilitada por los técnicos, el volcán expulsará entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de lava «y por tanto va a seguir erupcionando. Todo hace prever que no va a haber nuevos puntos de erupción. Puede haber algunas fisuras, pero está garantizada la seguridad ciudadana», dijo.



El volcán entró en erupción en torno a las las 15:00 hora local canaria (GMT +1), horas después de que se produjera un terremoto de 4,2 en la escala de Richter, el más violento de los alrededor de 25.000 terremotos producidos desde el viernes pasado en la zona.



Los ciudadanos evacuados pertenecen a los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, en el oeste de la isla, y según informó la Guardia Civil se encuentran alojados en el campo de fútbol de Los Llanos de Aridane.



El dispositivo de evacuación funcionó de manera ordenada y, según los testimonios emitidos por la televisión pública española TVE, algunos de los evacuados tenían maletas hechas a la espera de la erupción, dada la previsión del dispositivo que fue avisándolos los días anteriores por sus casas.



El organismo de la navegación aérea española AENA informó de que el espacio aéreo en la isla de La Palma no se está viendo afectado por la erupción.



Anteriormente, en la isla de La Palma, ya se produjeron otras dos erupciones en la misma zona de la Cumbre Vieja, donde se produjeron las de este domingo: en 1949, en el volcán San Juan y en 1971, en el de Teneguía. (Sputnik)