Al menos tres muertos tras descarrilamiento de un tren en estado de Montana de EEUU

Washington, 26 sep (Sputnik).- Al menos tres personas murieron después de que un tren de pasajeros de la compañía Amtrak se descarrillara en el estado de Montana de Estados Unidos, reportó la cadena CBS, citando a la policía local.



«Según el sheriff del condado de Liberty, se confirmaron al menos tres fallecimientos», informó el medio.

🇺🇸|Un tren de Amtrak se descarriló en Montana, dejando a varias personas heridas. pic.twitter.com/nr6TLs4HC3 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) September 26, 2021







La compañía ferroviaria Amtrak precisó a su vez que el accidente se produjo cerca de la localidad de Joplin y dejó varios heridos. En el momento del siniestro a bordo del tren se encontraban unos 150 pasajeros y 16 tripulantes.



«Sí tenemos tres fallecimientos», confirmaron a la agencia Sputnik desde la Oficina del Sheriff del condado de Liberty, al agregar que por ahora no hay cifras oficiales de heridos.



Por su parte el periódico The New York Times, citando a los servicios de emergencia, informó que más de 50 personas resultaron traumatizadas.



La causa del descarrilamiento no está clara de momento. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas inglesas) inició una investigación. (Sputnik)