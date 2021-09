Disuelto en EEUU un grupo de trabajo que investigaba el origen del covid-19

Washington, 26 sep (Sputnik).- Jeffrey Sachs, presidente de la comisión para covid-19 de la revista de The Lancet y profesor de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), disolvió un grupo de trabajo independiente que se encargaba de estudiar el origen del coronavirus, por un posible conflicto de intereses, comunicó el periódico The Wall Street Journal (WSJ).



Según el medio, Sachs tomó la decisión preocupado por las relaciones del grupo con la organización EcoHealth Alliance, cuyo presidente se opone a la teoría de que el nuevo coronavirus se escapó de un laboratorio.



«Simplemente no quería un grupo de trabajo que no tuviera tan clara relación con uno de los principales puntos de este estudio de origen, que era la EcoHealth Alliance», indicó Sachs.



Se remarca que la EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, había utilizado fondos estadounidenses para investigar los coronavirus en murciélagos junto con el Instituto de Virología de Wuhan.



El presidente de la organización, Peter Daszak, encabezó el grupo científico hasta junio. Además, varios miembros del grupo habían cooperado con Daszak, así como con la EcoHealth Alliance.



De acuerdo con el WSJ, después de que Daszak visitara la ciudad de Wuhan, donde ocurrió el primer brote de coronavirus del mundo, con la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar la procedencia del coronavirus, la OMS emitió un informe de expertos en el que se califica de «muy poco probable» la fuga del patógeno de un laboratorio.



La OMS envió varias misiones de investigación a Wuhan y publicó un informe completo en marzo. EEUU y varios otros países emitieron una declaración conjunta que arroja dudas sobre la exactitud del informe de la OMS y pidieron una investigación «transparente e independiente» sobre los orígenes del covid-19. (Sputnik)