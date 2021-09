Concluye debate de alto nivel de Asamblea General de ONU

Naciones Unidas, 27 sep (Prensa Latina) El debate de alto nivel de la Asamblea General de ONU en su 76 período de sesiones concluye hoy, pero deja sobre el candelero numerosas inquietudes de los líderes mundiales, especialmente centradas en la pandemia.

La necesidad de contar con un plan de vacunación antiCovid-19, garantizar el acceso equitativos a los inmunizantes y desplegar una estrategia para la recuperación de la crisis sanitaria ocupó buena parte de los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la cita.



También el cambio climático y la urgencia de tomar acciones para revertir los actuales daños medioambientales fueron puntos muy abordados en el plenario de la Asamblea General.



En esta última jornada del debate, figuran en la lista de oradores varios dignatarios de la región de América Latina y el Caribe: de Nicaragua, Trinidad y Tobago, Dominica y Granada.



Igualmente, se espera que intervengan en esta sexta jornada del evento altos representantes de países que enfrenan conflictos, como Yemen, Siria y Afganistán.



Precisamente, la situación en ese último territorio fue tema de gran preocupación para algunos mandatarios.



El jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, habló en ONU de una nueva era de diplomacia y en ese sentido, defendió la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, lo cual —según analistas— dejó a ese país centroasiático en peores condiciones que hace 20 años, cuando los norteamericanos lo invadieron.



Pero el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, reconoció en su discurso ante la Asamblea General el fracaso de la guerra impulsada por Estados Unidos en Afganistán, lo cual consideró un momento de desencanto geopolítico.



Además, aseguró que la caída de Kabul en manos de los talibanes marcó un antes y un después, y admitió que dos décadas de conflicto no llevaron a los resultados deseados.



Mi país comparte esa responsabilidad, no le dimos a los afganos el orden político independiente que prometimos y ahora necesitamos ser honestos en cuanto a nuestras opciones y límites, subrayó.



El primer ministro de la India, Narendra Modi, también se refirió a la situación en Afganistán y sostuvo que ese territorio no puede ser utilizado para actividades criminales.



Quienes utilizan el terrorismo como herramienta política, agregó, deben entender que este flagelo es un arma de doble filo y podría ser una amenaza para ellos también.



Más de 100 jefes de Estados y Gobierno llegaron durante los últimos días hasta el plenario de la Asamblea General, luego de que en 2020 la pandemia impidiera su presencia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y el debate sesionó por primera vez de forma virtual.



En esta ocasión, para evitar la propagación de la Covid-19, se pautaron estrictos protocolos sanitarios dentro del edificio, como el uso de mascarillas en interiores y el distanciamiento físico, mientras que muchos líderes optaron por no presentarse físicamente y enviar su intervención pregrabada.