Irak ordena arrestar a los participantes de un foro a favor de la normalización con Israel

El Cairo, 26 sep (Sputnik).- El Consejo Judicial de Irak emitió una orden de detención de los participantes de una conferencia para la normalización de las relaciones con Israel, comunicó el sitio web del Consejo.



El Primer Tribunal de Investigación, basándose en la información del Consejo de Seguridad Nacional, emitió una orden de detención contra tres promotores de la convocatoria. «También se impondrán medidas judiciales contra otros participantes en cuanto sus nombres sean identificados», dijo el mensaje.



El viernes en Erbil, capital de Kurdistán iraquí, se celebró una conferencia llamada Paz y Recuperación en la cual tomaron parte más de 300 figuras publicas sunitas y chiítas.



En el documento final llamaron a que las autoridades iraquíes se unan a los llamados Acuerdos de Abrahan para la normalización de las relaciones con Israel. La iniciativa había sido avalada por los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán.



El Gobierno de Irak calificó la conferencia como «una reunión illegal de los representantes de los pueblos que viven en Erbil» y declaró su exigencia inadmisible. También culpó a los participantes del intento de sabotear las próximas elecciones anticipadas.

Naftali Bennett respalda llamado



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, aseguró que «Israel extiende su mano en paz» en respuesta a una reunión de este viernes de más de 300 iraquíes prominentes que pedían que su país normalizara los lazos con Israel.

«Cientos de figuras públicas iraquíes, sunitas y chiítas, se reunieron para pedir la paz con Israel», dijo Bennett en un tuit este sábado. «Este es un llamado que viene de abajo y no de arriba, del pueblo y no del gobierno, y el reconocimiento de la injusticia histórica cometida contra los judíos de Irak es especialmente importante».



«El Estado de Israel extiende su mano en paz», agregó el mandatario israelí.



Sin embargo, los líderes iraquíes rechazaron enérgicamente ese llamado a la normalización, calificando el encuentro como «reunión ilegal».



En la conferencia celebrada este viernes en la región del Kurdistán, los participantes iraquíes pidieron a los líderes de su país que pusieran fin al estado de guerra y se unieran a los llamados Acuerdos de Abraham.



«Exigimos relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel y una nueva política de normalización basada en las relaciones de pueblo a pueblo con los ciudadanos de ese país», dijo Wissam al-Hardan, quien comandó milicias tribales sunitas alineadas con Estados Unidos para luchar contra al-Qaeda en 2005, según recogió el diario Times of Israel.



Otros asistentes de toda la región hablaron virtualmente con los participantes, incluido el ex funcionario de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) Ali al-Na’imi y Jemi Peres, hijo del ex presidente israelí Shimon Peres.



Los funcionarios iraquíes han dicho que su país no normalizará los lazos con Israel sin una resolución justa del problema palestino.



Muchos palestinos se oponen firmemente a la normalización entre Israel y el mundo árabe en general. Tanto el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, como el movimiento islamista Hamás describieron los acuerdos de normalización del año pasado como una «traición».



Irak ha estado oficialmente en guerra con Israel desde que se fundó en 1948. (Sputnik)