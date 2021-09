Las brechas no son un número estadístico, tienen un rostro humano

El Informe del Estado de la Educación una vez más demuestra la realidad de la educación en Costa Rica y ese “Apagón Educativo” con datos y proyecciones que hablan por sí solas, más de 420.000 estudiantes no tienen conectividad y tiene problemas de acceso a las tecnologías.

El inicio de la pandemia, cuando tantas personas se desligaron del sistema educativo por la brecha de uso y de acceso a las tecnologías de información y comunicación (computadora, celular, tablet e internet), empieza lo que llamaría “la tragedia” o nueva forma de exclusión en el sistema educativo: personal docente que no sabía como utilizar las TIC, estudiantes sin internet o algún aparato inteligente, zonas del país donde hay cero conexión a internet fija y padres de familia sin los instrumentos y conocimientos para ayudar a sus hijos e hijas.

Al paso del tiempo ya nos vamos adaptando a esta nueva realidad que sin duda alguna sigue avanzando a gran rapidez y se deben tomar acciones concretas para así lograr disminuir y por qué no erradicar la exclusión educativa.

Los estudios de la Enaho 2019 demuestran que más de la mitad de los hogares costarricenses no cuentan con internet debido a la poca alfabetización digital: un 15,5% dice no saber cómo utilizar Internet y un 38,5% dice que no necesitan Internet. (PROSIC 2020)

¿Qué es la alfabetización digital? El fin que tiene es llevar aquella educación para el uso y desarrollo de habilidades tecnológicas a las personas que aún no tienen conocimiento de los estándares básicos de la informática, esto con el fin de mejorar la vida cotidiana de las personas y generar oportunidades sociales y educativas para todas las personas de una manera sostenible con el ambiente.

La Alfabetización Digital en Costa Rica debe ser primordial y el eje fundamental en el que se debe iniciar a trabajar, para que esas brechas que no son sólo un número estadístico, si no que tiene un rostro humano, puedan acceder a una educación igualitaria y de calidad, porque la razón de ser del sistema educativo son los estudiantes de nuestro país.

El desempeño alcanzado por el personal docente en las competencias digitales aplicado a la pedagogía es de un 74% en etapas iniciales, lo cual nos indica que más de la mitad de los docentes no saben aplicar las TIC en el área pedagógica, se debe asegurar que el personal docente esté capacitado y actualizado para desarrollar una educación de calidad.

La educación hibrida (presencial y virtual) llegó en tiempos de crisis a demostrar que se debe seguir implementando en la educación de nuestro país, para lograr todos esos avances hay que desarrollar planes y proyectos con mucha responsabilidad y atendiendo las necesidades de ese ¡BASTA YA! Que nos presentaba la portada del Informe del Estado de la Educación, porque ese cambio debe traernos y garantizarnos una educación de calidad e igualdad con toda la población estudiantil.

Son 4 años de rezago que se han tenido en la educación, por eso es hora que las autoridades asuman estos retos con conciencia, ímpetu y responsabilidad para garantizarle a una generación de jóvenes, niños y niñas que hoy el sistema educativo les está debiendo la educación de calidad que se merece toda persona que es parte del sistema educativo público.

La era digital llegó para quedarse, es una realidad y es momento determinar las competencias que nos llevan a tener un mejor Costa Rica inclusivo y comprometido con los desafíos que enfrenta la educación.

(*) Donald Arrieta Núñez es estudiante