Serbia da a la OTAN 24 horas para que frene ataques de Kosovo a sus ciudadanos

Belgrado, 27 sep (Sputnik).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dio a la OTAN un plazo de 24 horas para que detenga las agresiones a sus connacionales en la provincia de Kosovo.



«Lo indicamos en términos inequívocos y se lo he vuelto a repetir a (secretario general de la OTAN) Jens Stoltenberg (…) que esperaremos 24 horas para que la OTAN reaccione. Y si después de ellos prosiguen los ataques a nuestra población, Serbia reaccionará e impedirá que se repita los sucesos de los años 90 y 2004», dijo el mandatario por el canal televisivo TV Pink.



El pasado lunes, la policía de Kosovo arremetió con gases lacrimógenos contra grupos de manifestantes serbios que protestaban por la prohibición de entrar en la provincia en vehículos con matrículas serbias.



Vucic subrayó que Serbia no envió a sus tropas o a la policía a las fronteras de Kosovo, aunque las puso en alerta máxima.



«Serbia no entró en Kosovo pero no porque no no lo consideramos nuestro territorio, sino porque cumplimos los acuerdos de Kumanovo de 1999 que no nos lo permite», enfatizó.



Kosovo poblado mayoritariamente por albaneses proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.



Serbia, que busca acercarse a la UE, entabló en 2011 negociaciones para normalizar las relaciones con Kosovo con la mediación de Bruselas. (Sputnik)