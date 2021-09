Venezuela dice que Colombia busca enlodar diálogo tras acusación de incursión de un dron

Caracas, 27 sep (Sputnik).- Colombia busca atascar el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición en México, tras la acusación que realizó la Cancillería de ese país sobre la presunta incursión no autorizada de un avión no tripulado venezolano Orlan 10, afirmó el domingo el ministro de la Defensa de esta nación sudamericana, Vladimir Padrino López.



«Nos cuesta mucho tomar en serio el hilo conductor que describe la narrativa guerrerista colombiana para enlodar el diálogo en México. Hace pensar que los superorganismos de inteligencia vecino, pasaron de custodiar la producción y el tráfico de estupefacientes, al consumo», señaló Padrino López en su cuenta en Twitter.



En otro mensaje, el ministro pidió al Gobierno colombiano que sea serio, pues indicó que «está quedando muy mal» con las acusaciones que realiza contra su país.



De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, la aeronave no tripulada, que tiene capacidades de inteligencia militar, ingresó hasta 1,2 km dentro del territorio nacional.



Las acusaciones del Gobierno de Iván Duque surgieron cinco días después de que Venezuela denunció que un dron tipo Hermes, asociado con la Fuerza Aérea de Colombia, violó su espacio aéreo.



Las autoridades venezolanas aseguraron que este hecho es una «amenaza a la seguridad de la nación», especialmente por tratarse de un sistema militar empleado para misiones de reconocimiento aéreo.



Además, las acusaciones de Colombia se dan en medio de la ronda de negociaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana que tienen lugar en este momento en la Ciudad de México, con el apoyo de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos. (Sputnik)