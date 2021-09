Baja respuesta de población costarricense a vacunación contra la Covid-19

San José, 27 sep (EP/PL).- El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, reconoció hoy que no fue como esperaban la respuesta de la población pendiente de iniciar su esquema de vacunación contra la Covid-19.

La CCSS desarrolló entre el 17 y 26 de este mes la estrategia Vacunatón, durante la cual esperaban colocar medio millón de primeras dosis del fármaco antiCovid-19 de AstraZeneca a igual cantidad de personas entre 18 y 57 años de edad, pero en realidad solo aplicaron 195 mil 598 primeras porciones.



Macaya indicó que la institución hizo múltiples esfuerzos para ampliar horarios de vacunación, laborar fines de semana y apostó por la colocación de puestos en locales comerciales, instituciones educativas y barridos casa por casa; pero, la respuesta no fue del todo la esperada.



Estimados de la CCSS fijan en unas 867 mil personas mayores de 12 años susceptibles de recibir su primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, cantidad que incluye cerca de 220 mil menores entre 12 y 17 años; 592 mil entre 18 y 57 años y 55 mil mayores de 58 años.



Tras agradecer la labor de los trabajadores de la entidad durante el Vacunatón, en la que «dieron realmente la milla extra», Macaya destacó el esfuerzo extraordinario de los funcionarios de la CCSS para llegar hasta el último rincón del país.



Pese a no cumplir lo planificado en primeras dosis, el presidente ejecutivo de la CCSS resaltó que los equipos técnicos de la entidad superaron la meta de 200 mil segundas inyecciones del biológico de Pfizer/BioNTech, pues colocaron 240 mil 494, es decir, un 120 por ciento de lo estimado.



El esquema de vacunación completo en Costa Rica consta de dos porciones de AstraZeneca o Pfizer/BioNTech, las vacunas contra la Covid-19 existentes en esta nación centroamericana.



Macaya instó a vacunarse a quienes aún no lo han hecho, y aseguró que esos dos fármacos han demostrado su seguridad y efectividad para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones severas y de muerte a causa de esta enfermedad, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.