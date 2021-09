Ginecóloga embarazada estuvo internada en cuidados intensivos por covid19

San José, 28 set (Elpaís.cr).- Kendall Vargas es ginecóloga en el hospital San Rafael de Alajuela ella fue la primera embarazada positiva por SARS-CoV-2 en el país, estuvo en una unidad de cuidados intensivos por 11 días, dichosamente logró salir adelante. Ella y su hija gozan de buena salud.

Vargas hace un llamado a las personas mayores de 18 años que aún no tienen la primera dosis de la vacuna contra covid-19 para que acudan a los centros de vacunación.

En el 2020 cuando Kendall tuvo covid-19 no se tenía mucha información sobre el impacto del virus en el cuerpo y mucho menos se pensaba en la posibilidad de una vacuna.

“En ese momento la información sobre la enfermedad era muy poca. Yo tenía 18 semanas de embarazo, empecé con síntomas de resfrío hasta que me faltaba el aire, en ese momento me internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital México. Ahí estuve 11 días”, explicó la ginecóloga.

La doctora Vargas comentó que estar como paciente en una UCI por covid-19 fue una experiencia muy dura, sobre todo en su caso que estaba consciente.

“En ese momento todo era muy incierto, uno no sabe que pasará. Además no se tiene contacto con la familia y como fui de los primeros casos en el país, había mucho temor. Como soy ginecóloga tuve la oportunidad de conocer mi estado y qué estaba pasando. Temí por mi vida y por la de mi hija. En el hospital México me prestaron un equipo para monitorear el estado de mi bebé y pude escuchar su corazón. Fue un gesto muy especial”, expresó la médica.

La doctora aseguró que luego del internamiento tuvo que estar en aislamiento varios días en su casa hasta que logró retomar sus actividades diarias. “Este año me vacuné en el momento que tuve la oportunidad, es la protección que tenemos para disminuir el riesgo de complicaciones por covid-19. Si usted aún no se ha vacunado está a tiempo de hacerlo. Por favor vacúnese.”, aseveró.

La doctora Vargas disfruta de su hija y su familia y también continúa con su trabajo en el hospital San Rafael de Alajuela.