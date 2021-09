Hallazgo de desaparecidos vivos despierta esperanza a 5 años de la paz en Colombia

Bogotá, 27 sep (Sputnik). – A Eduardo Gómez (nombre ficticio por seguridad) lo quiso reclutar un grupo armado en Colombia, pero su familia cambió de residencia unas tres veces para evitarlo. Después de mudarse, nuevamente recibió amenazas, así que tuvo que salir de nuevo, un poco más lejos, de la mano de un hombre de confianza de sus parientes.



Sin embargo, esta persona fue asesinada en la travesía, así que la familia de Eduardo perdió el rastro de aquel niño, por 35 años. Era el único contacto que los unía.



Luego de tanta espera, y en el marco del acuerdo de paz que el Gobierno firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, Eduardo y su familia se reencontraron nuevamente. Él es uno de los cuatro ciudadanos que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha encontrado con vida desde 2019, cuando empezó a funcionar la entidad, tras la firma y la elaboración y aprobación de leyes que la regulaban.



«Esto ha sido muy interesante en términos de aprendizaje», reconoce, en entrevista con esta agencia, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.



Para ella, su tarea debe regirse por «los principios de la ONU, que deben partir de la hipótesis de que la persona está viva». Entonces, este proceso para encontrar a 98.820 personas en paradero desconocido que ha registrado la entidad, comienza con una búsqueda de «sistemas de salud, acceso a educación, registros de desplazamiento forzado».



Si el ciudadano en cuestión aparece en alguno de estos, la unidad verifica la información y procede a avisar a los familiares, lo que ha posibilitado emotivos reencuentros varias décadas después.



Hay casos de «reclutamiento: se llevan a la persona y nunca más se vuelve a saber de ella», detalla Monzón. Como el de Camila Rodríguez (nombre ficticio por seguridad), a quien un grupo armado se llevó a la guerra cuando era solo una niña.



«La mamá empieza a hacer una búsqueda y acude a distintas instituciones. Nunca obtiene respuesta. La chica está en otra parte del país. Es grande, ha sacado sus papeles con lo que tiene en sus recuerdos… Alguien le aconseja que podía buscar a su familia y emprende la búsqueda», relata Monzón.



Cuando finalmente se reencuentran, los familiares dicen: «Es como increíble, un regalo», insiste la funcionaria, quien prefiere no dar datos específicos de estos casos.



El conflicto sigue



La identidad de los beneficiarios vivos del trabajo de la UPBD es guardada con recelo. Principalmente, porque esta no solo atiende solicitudes de civiles sino también de excombatientes.



«La unidad es humanitaria y se rige según el principio de neutralidad. Eso implica buscar a las personas, independientemente del lugar que hayan tenido en el conflicto armado», explica la funcionaria.



Desde la firma de la paz, casi 300 exmiembros de las FARC han sido asesinados en Colombia, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano judicial surgido igualmente del acuerdo de La Habana.



«Estas personas no están por fuera del territorio, y el conflicto se mantiene vigente», agrega Monzón.



E insiste: «El estigma es muy riesgoso para los familiares y para la misma persona que encontramos. Por eso, mantenemos la confidencialidad sobre información sensible».



Además de los exintegrantes de la otrora guerrilla más grande de Colombia, en el país, tan solo en lo que va de 2021, 126 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados, de acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz.



Ágil



Aparte de la neutralidad, la diferencia de esta nueva institución frente a otras encargadas de la búsqueda de desaparecidos, ha sido, para Monzón, la agilidad frente a los procedimientos judiciales formales.



«Podemos recibir información bajo cualquier forma y condición que pueda ofrecer la fuente. Una familia, un aportante de información, la sociedad en general, una fuente no oficial», añade la funcionaria.



Los datos que den los firmantes del acuerdo u otras personas no entran a ningún proceso judicial «que se pueda controvertir. Eso va limitando la cobertura, capacidad y agilidad de la búsqueda», recalca.



Además de los desaparecidos que fueron hallados vivos, la entidad ha «recuperado 207 cuerpos en distintos escenarios, como los cementerios o fosas clandestinas, a partir de aportes de quienes firmaron el acuerdo», agrega.



Asimismo, la UPBD ha recibido 16.133 solicitudes de búsqueda.



Otra entidad extrajudicial surgida de la paz que puso fin a la guerrilla más antigua del continente es la Comisión de la Verdad, que debe entregar su informe final sobre el conflicto armado en el lapso de unos meses. (Sputnik).