Inseguridad mantiene cerradas escuelas en capital de Haití

Puerto Príncipe, 27 sep (Prensa Latina) Una semana después del inicio del curso, escuelas en Martissant, Bas Delmas y Cité Soleil en la capital haitiana aún permanecen cerradas, mientras las pandillas controlan esos territorios, advirtió hoy una organización humanitaria.

Desde Martissant 1 hasta Fontamara 27 pasando por Gran-Ravin, las escuelas no pudieron abrir sus puertas el pasado 21 de septiembre, alertó el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh).

Otras zonas vecinas como Bicentenaire, Cité Plus, Martissant A2, también se encuentran paralizadas por la guerra abierta entre las bandas armadas, subrayó la entidad.



‘Ignorando la situación de los niños en estas áreas con motivo de la reapertura oficial de clases, el gobierno de facto no cumple con las obligaciones de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos, universales, indivisibles, inalienables y no discriminatorios’, deploró.



En este sentido, Cardh recomendó tomar las medidas necesarias para ayudar a estos niños a disfrutar progresivamente de este derecho a la educación, y a los partidos políticos hacer propuestas que contribuyan a que la situación de los infantes vuelva a la normalidad.



Desde junio pasado, pandillas se disputan el control de la salida norte, lo cual empujó a más de 19 mil personas a abandonar sus hogares para refugiarse en espacios públicos donde son objeto de violencia, lamentó la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.



Este lunes el primer ministro Ariel Henry volvió a comprometerse con el restablecimiento de la paz, luego de una tensa semana que concluyó con la muerte de un diácono en una iglesia de la capital, y más de una decena de secuestros.