Ministro brasileño dice que no aceptará que Mercosur sea una herramienta de ideología

Río de Janeiro (Brasil), 28 sep (Sputnik).- Brasil va a continuar intentando hacer cambios en el Mercado Común del Sur (Mercosur) a pesar de la resistencia de Argentina, porque no puede ser una herramienta de ideología, dijo el lunes el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes.



«Nuestra posición es la de avanzar. Nosotros no vamos a salir del Mercosur. Pero no vamos a aceptar que el Mercosur sea una herramienta de ideología. El Mercosur tiene una propuesta muy clara: es una plataforma de integración en la economía global. Si él (por el Mercosur) no cumple ese servicio, nosotros vamos a modernizarnos, los que se sientan incómodos que se retiren», dijo al participar en forma remota, del evento O Brasil quer Mais, promovido por la Cámara de Comercio Internacional, consignó Agencia Brasil.



Brasil ha propuesto una reducción del 10 por ciento de la tarifa externa común (TEC) para todos los productos, pero Argentina defiende que solo algunas mercaderías sean incluidas en esa reducción, explica la nota.



«Nosotros vamos a permanecer firmes en esa posición. Y Argentina parece que está muy firme en una posición antagónica a la nuestra», resaltó Guedes sobre las disputas internas del bloque regional.



Otras de las diferencias radica en la forma de toma de decisión dentro del bloque, que actualmente es mediante el consenso entre los cuatro miembros (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).



«Está estipulada la unanimidad para hacer cambios en el Mercosur, lo cual se transforma en vetos. En verdad, hay tres (socios) queriendo hacer la modernización del Mercosur: Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero, Argentina está en un momento muy especial, muy delicado, y nosotros comprendemos», precisó el ministro sobre el tema.



Brasil tiene la presidencia pro tempore del organismo, que también integran Uruguay y Paraguay.



El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, informó el pasado 8 de septiembre que recibió una respuesta formal del Gobierno chino para avanzar en un estudio de prefactibilidad, y luego si hay acuerdo, avanzar en un tratado de libre comercio, despertando inquietud en sus pares argentinos. (Sputnik)