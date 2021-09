Presidente López Obrador inaugura exposición ‘La Grandeza de México’

Ciudad de México, 27 sep (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el lunes la exposición «La Grandeza de México», en el Museo Nacional de Antropología de Historia, para conmemorar el bicentenario de la proclamación de la Independencia nacional, el 27 de septiembre de 1821.



Al cortar el listón para abrir la exhibición, el jefe del Ejecutivo federal «agradeció a los pueblos y gobiernos del mundo las facilidades para reunir piezas arqueológicas que forman parte de la exhibición», en particular reconoció la colaboración del Vaticano y de Italia, informó la Presidencia en un comunicado.



La exhibición presenta 1.525 piezas, de las cuales más de 900 serán vistas por primera vez y provienen del extranjero en calidad de traslados temporales o de bodegas de resguardos y decomisos.



De todos los países, las instituciones dedicadas a la cultura y a conservar los archivos históricos y la memoria, «Francia otorgó el mayor número de elementos con valor histórico a manera de préstamo», añade el comunicado.



La exposición tendrá dos sedes en la Ciudad de México: el Museo Nacional de Antropología y el edifico histórico de la Secretaría de Educación Pública, que reúne por primera vez réplicas de códices donadas recientemente por el Vaticano



Entre las piezas más destacadas está la Gobernanta Huasteca, escultura femenina hallada por un campesino en Veracruz (sureste); las estelas de la cultura maya de La Mar; urnas funerarias de Chiapas (sur), la Guerrera Águila de Tehuacán, y piezas de todas las regiones del país que por primera vez se reúnen en una sola muestra.



Nueva unidad de recuperación de patrimonio



El gobernante agradeció además a Italia su apoyo en la recuperación del patrimonio histórico en subastas o decomisadas luego de su venta.



«Qué ejemplo tan extraordinario, Italia tiene este cuerpo especial en su corporación de Carabineros para recuperar piezas arqueológicas robadas», celebró López Obrador.



El mandatario señaló que esa corporación italiana recibió el lunes la mayor distinción que otorga el Estado, el Águila Azteca en grado de placa, entregada al general de brigada del Cuerpo de Protección al Patrimonio de los Carabinieri de Italia, Roberto Riccardi.



«Imagínense lo importante que sería si todos los países contáramos con esta misma corporación dedicada a la recuperación de piezas robadas que pertenecen al patrimonio cultural, artístico de los distintos países del mundo» expresó el presidente en el acto inaugural.



En el acto, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien preside el consejo honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural, anunció que al interior de la Guardia Nacional se formará un grupo especial dedicado a ese mismo propósito, señala la Presidencia.



López Obrador dijo que su administración seguirá el ejemplo de Italia: «ya he dado la instrucción para que en la Guardia Nacional se constituya un equipo especial para lograr este propósito».



«Italia no sólo nos presta las piezas para exponerlas, sino las recoge de exposiciones, de subastas, piezas robadas al patrimonio de los pueblos, como es el caso de tantas piezas arqueológicas de México», subrayó.



Al acto acudieron integrantes del gabinete Ejecutivo, entre ellos el titular de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; el canciller Marcelo Ebrard y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto.



El presidente también agradeció al Gobierno de EEUU y asociaciones culturales dedicadas a la historia de ese país.



«Nuestros vecinos que nos prestaron piezas que se van a exponer» en la muestra, dijo.



La noche del lunes se presentará en la plaza principal del Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional una escenificación de la entrada a México del llamado Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, quien logró el establecimiento de las tres garantías que simboliza el estandarte nacional, verde, blanco y rojo: la Independencia, la unidad nacional y la religión católica.



Tradicionalmente, México conmemoraba el «Grito de Dolores» lanzado por el cura Miguel Hidalgo llamando al alzamiento independentista, el 16 de septiembre de 1810.



Por primera vez el Gobierno celebra la declaración de la Independencia después 11 años de guerra por parte de Agustín de Itubide, quien se proclamó emperador y después fue derrocado, enviado al exilio en Italia y fusilado a su regreso subrepticio, el 3 de abril de 1824. (Sputnik)