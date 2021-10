Medios afirman que Saakashvili realizará su primera aparición publica en Georgia el sábado

Moscú, 1 oct (Sputnik).- El expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili (2004-2013) realizará su primera aparición en público en Georgia el sábado por la tarde, informó el canal de televisión georgiana 1TV, citando al partido Movimiento Nacional Unido (MNU).



«Le espera toda Georgia, presentaremos de manera oficial a Mijaíl Saakashvili mañana (el 2 de octubre) a las 20.05 hora local», 16.05 GMT, comunicó el medio, citando a Murman Dumbadze, uno de los miembros del MNU.



Más temprano, Saakashvili, que había declarado su intención de regresar a su patria para las elecciones locales del 2 de octubre, escribió en su cuenta de la red social Facebook que ya está en Georgia y adjuntó un videomensaje en el que afirma que se encuentra en la ciudad georgiana de Batumi.



El Ministerio del Interior de Georgia, por su parte, informó a la agencia de noticias Sputnik, que el expresidente georgiano no había cruzado la frontera del país.



Este viernes el viceministro del Ministerio del Interior Alexander Darakhvelidze reiteró esta información ante la prensa.



«Hemos mantenido una comunicación activa con Ucrania y les puedo decir con certeza que Saakashvili no ha cruzado la frontera estatal ucraniana. También puedo afirmar con seguridad que no ha traspasado la frontera estatal de Georgia», declaró Darakhvelidze.



Recordó que Saakashvili es considerado un criminal por las autoridades de Georgia, por lo que si llega al país, será detenido inmediatamente.



El viceministro también abordó el tema de las fuerzas especiales georgianas y rechazó las informaciones sobre una actividad inusual de estas unidades debido a la presunta llegada de Saakashvili a Georgia.



Saakashvili está envuelto en varios casos penales y es buscado por las autoridades georgianas, que declararon de forma reiterada que detendrán al exmandatario tan pronto como cruce la frontera.