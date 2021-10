VacunACCIÓN activa en 36 puntos durante fin de semana

San José, 1 oct (Elpaís.cr).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contará con 36 puntos de vacunACCIÓN durante este fin de semana, en su mayoría colocarán primeras dosis a personas de 18 a 57 años, la vacuna que se estará aplicando es la de AstraZeneca.

Como parte de esta jornada el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia reportó que 210 personas se vacunaron, este viernes, en la vacunACCIÓN Saprissa-CCSS, confirmó la doctora Guiselle Galeano Arrieta, coordinadora de vacunación de este centro médico.

“Iniciamos la vacunACCIÓN en el estadio Saprissa con 210 dosis colocadas de la vacuna contra la covid-19, este sábado 2 de octubre continuaremos de ocho de la mañana a tres de la tarde. Aplicaremos primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca que es eficaz y segura, también estará habilitado el vacunatorio en la Universidad de las Américas (UIA) de 7.00 a.m. a 1.30 p.m. para primeras y segundas dosis”, indicó la funcionaria.

Otro de los puntos activados será el hospital México que llevará este sábado la vacunACCIÓN a las oficinas del BAC ubicadas en Calle Blancos, el equipo vacunador aplicará la primera dosis de la vacuna a los funcionarios del banco y sus familiares.

El hospital Monseñor Sanabria Martínez de Puntarenas se sumará con cuatro puntos de vacunACCIÓN para este sábado y domingo en el hotel Las Brisas, restaurante Kaite Negro, Pequeño Mundo en El Roble y el vacunatorio del centro médico.

Por su parte, el área de salud de Hatillo estará en la sede de ebáis para abordar a las personas que visitan feria del agricultor el fin de semana, también cuentan con cuatro puntos más de vacunACCIÓN.

En el caso del área de salud de Jicaral-Islas la vacunACCIÓN será casa por casa, sábado y domingo de 7.00 a.m. a 4.00 p. m.

Además, el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología realizará, este sábado 2 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, una jornada especial para mayores de 58 años y embarazadas, así lo confirmó la doctora Milena Bolaños Sánchez, directora general de ese centro médico.

“Iniciamos el mes del adulto mayor, y para este fin de semana decidimos enforcanos en las personas mayores de 58 años que aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra covid-19, personas de cualquier parte del país pueden llegar este sábado, también vamos a recibir embarazadas” detalló la doctora.

Horario y puntos de vacunación para los días sábado 2 y domingo 3 de octubre, 2021:

REGIÓN CENTRAL SUR

HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA VacunACCIÓN SAPRISSA-CCSS, estadio Ricardo Saprissa, sábado 2 de octubre de 8 am a 3 pm. Primeras y segundas dosis en la UIA, sábado 2 de octubre de 7am a 1:30 pm.

HOSPITAL MÉXICO VacunACCIÓN BAC-CCSS, oficinas de BAC ubicadas en la Zona Franca del Este en Calle Blancos 8am a 6pm (vacunación para colaboradores del BAC).

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA Primeras dosis para personas mayores de 58 años y embarazadas, sábado 02 de octubre en el hospital de 8am a 5pm.

HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ- CARTAGO Solo segundas dosis para las personas mayores de 30 años – vacunados en el hospital (Clínica) y en el TEC en Cartago, el vacunatorio se ubica en Consulta externa, sábado 2 de octubre de 10am a 6pm.

ALAJUELITA Clínica de Alajuelita, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 5 pm y unidad móvil, sábado 2 y domingo 3 de octubre 9 am a 2 pm.

GOICOECHEA 2 Walmart Guadalupe, domingo 3 de octubre de 8am a 2pm.

HATILLO Vacunatorio en pediatría de la clínica Solón Núñez Frutos, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 8pm. Sede de ebáis para abordar la feria del agricultor, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 3pm.Centro comercial Plaza América, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 7pm.Vacunatorio ambulante, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 5pm.

Sagrada Familia, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 5pm.

ZAPOTE CATEDRAL CEDESO, sábado de 8 am a 6 pm.

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

ESPARZA Salón comunal de Marañonal, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 10 am a 4 pm.

MONTES DE ORO Sede de área, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 9 am a 4:30 pm.

QUEPOS Escuela de Corea, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 2pm.

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA Sábado 2 y domingo 3 de octubre: Hotel Las Brisas, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Restaurante Kaite Negro, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., Pequeño Mundo (Roble), de 11:00 a.m. a 5:00 p.m y Hospital Monseñor Sanabria, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

HOSPITAL MAX TERAN VALLS Auditorio del hospital, sábado 2 y domingo 3 de octubre 8 am a 12 mediodía.

REGIÓN HEUTAR NORTE

AGUAS ZARCAS Clínica de Aguas Zarcas el sábado 2 de octubre de 8am a 7pm.

FLORENCIA Centro de formación de Florencia, sábado 2 de octubre de 8am a 4pm.

GUATUSO Clínica de San Rafael, sábado 2 de octubre de 8am a 5pm.

PITAL Clínica de Pital, sábado 2 de octubre de 8am a 4 pm.

SANTA ROSA Clínica de Santa Rosa, sábado 2 de octubre de 8am a 8pm.

REGIÓN CENTRAL NORTE

ALAJUELA OESTE Sede de área, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 9am a 5pm.

CLINICA LA REFORMA Sábado 2 de octubre, se labora en etapas de ubicación y ámbitos de convivencia de 7am a 5pm.

PUERTO VIEJO Comercio de Puerto Viejo (Sarapiquí) sábado 2 de octubre de 9am a 4pm.

REGIÓN BRUNCA

PÉREZ ZELEDÓN Sede ebáis Villa Ligia, sábado 2 de octubre de 8 am a 12 mediodía

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

LIMON Catedral, sábado 2 de octubre de 8am a 3pm.

GUÁCIMO Vacunatorio de Guácimo, sábado 2 de octubre de 8 am a 4pm.

CARIARI Vacunatorio Avenida Sura, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8 am a 8 pm.

MATINA Vacunatorio Colono, sábado 2 de octubre, 9am a 3pm.

VALLE DE LA ESTRELLA Servicentro de Penshurt, clínica La Fortuna, LLano Grande, Progreso, San Carlos, La Guaria, Cartagena, Las Vegas, zona indígena, sábado 2 y domingo 3 de octubre 8am a 4pm.

TALAMANCA Puesto de Old Harbor, Puerto Viejo sábado 2 y domingo 3 de octubre de 10am a 5pm y puesto de Fronteras de 8am a 5pm.

REGIÓN CHOROTEGA

LA CRUZ Sede vacunatorio, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 8am a 8pm.

CARRILLO Salón comunal Filadelfia, sábado 02 de octubre de 8am a 8pm.

JICARAL-ISLAS Vacunatorio sede y estrategia casa por casa, sábado 2 y domingo 3 de octubre de 7am a 4pm.

TILARAN Salón Santa Teresita, centro Tilarán sábado 2 de octubre de 2pm a 7pm.

SANTA CRUZ Parque Bernabela Ramos y playa Brasilito, sábado 2 de octubre de 9am a 5pm.

UPALA Colonia Puntarenas, sábado 2 de octubre de 8am a 4pm y el domingo 3 de octubre en San José de Upala.

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO Auditorio del hospital, sábado 2 de octubre de 8 am a 4 pm.

HOSPITAL DE UPALA Consulta externa especializada de 7am a 7pm.