Lukashenko niega que la UE mantenga contactos con Bielorrusia sobre la crisis migratoria

Minsk, 22 nov (Sputnik).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, denunció este lunes que la Unión Europea sigue sin ponerse en contacto con la república en relación con la crisis migratoria, incluso después de las recientes promesas de la canciller de Alemania en funciones, Angela Merkel.



El mandatario bielorruso, citado por la agencia Belta, recordó que había pedido a la Unión Europea y, en particular, a Alemania que acogieran a los 2.000 refugiados que actualmente permanecen en el centro de migrantes en la frontera bielorruso-polaca.



«Merkel me prometió que abordarían este problema a nivel de la UE. Pero ni lo abordan. (…) Prometió personas de contacto, pero estos no se ponen en contacto», afirmó.



El presidente bielorruso dijo que su país seguirá demandando a Alemania que se lleve a estos migrantes, pero a la vez aseguró que si a la república, técnicamente, no le queda otra opción, podría resolver la situación por sí misma.



Además, Lukeshenko refutó que Minsk desplace intencionadamente a los refugiados al territorio del bloque comunitario a través de la frontera polaca.



«A nadie trasladamos a propósito a través de la frontera. Y no lo vamos a hacer», aseveró.



Lukashenko y Merkel tuvieron la semana pasada dos conversaciones telefónicas, durante las cuales el presidente bielorruso hizo propuestas para salir de la crisis, y la canciller hizo una pausa para debatirlo con sus socios comunitarios.



Según la parte bielorrusa, ambos llegaron al entendimiento de los pasos a dar para solucionar la crisis migratoria. Lukashenko planteó que la UE ampare a 2.000 inmigrantes apostados en la frontera de Polonia, mientras que Bielorrusia contribuya a la repatriación de otros 5.000.



Sin embargo, el ministro del Interior en funciones de Alemania, Horst Seehofer, comentó más tarde que se trata de «información falsa». El titular dejó claro que los países europeos no cederán a está «presión» y no acogerán a ningún refugiado.



La situación se agravó a inicios de noviembre en la frontera bielorruso-polaca, donde miles de migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio se han reunido con la esperanza de entrar en la Unión Europea.



Las autoridades polacas han aumentado la seguridad fronteriza, reforzándola con el ejército y frustrando los intentos de los inmigrantes irregulares de entrar en el país, y acusan a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.



Bielorrusia, a su vez, refuta estas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes. (Sputnik)