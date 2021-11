La frágil memoria-desmemoria de algunos progres de la región

No dejo de sorprenderme, cada día que pasa, cuando veo y escucho a alguna gente que se dice de izquierda o que adhiere, al menos nominalmente a las así llamadas “izquierdas”, hablando todos los días contra los regímenes políticos de Venezuela y de Nicaragua, a los que al parecer tienen en la lista de “los que deben ser derrocados” o puestos en cuarentena. Es probable, sin embargo, que eso no sea siquiera lo más sorprendente: jamás he escuchado a estas personas poner la misma vehemencia ante la violencia homicida y cotidiana que prevalece en Colombia, al menos desde hace más de 75 años, cuando los godos o conservadores encabezados por Mariano Ospina y Laureano Gómez desplazaron del gobierno a los liberales, dando inicio a la matanza y liquidación de los liberales gaitanistas urbanos, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y casi obligando a los de la zona rural a alzarse en armas durante las décadas siguientes, conformando así las fuerzas guerrilleras con más larga historia en el continente. No se indignan de la represión y el terrorismo de estado del régimen político colombiano: la dictadura sin rostro, esa que elije presidentes cada cuatro años y sigue siendo el país de la eterna guerra contra el pueblo.

No hay casi vehemencia alguna para denunciar las 86 masacres de dirigentes campesinos, indígenas y desmovilizados de las FARC, en lo que va de este año de 2021, en esa Colombia de pesadilla, tampoco de las víctimas de la represión a la protesta social de hace unos meses, si acaso se hace alguna alusión al tema en caso de que se los recuerden, en cambio pretenden obligarnos a aceptar sólo una de las versiones acerca de los hechos violentos ocurridos en Nicaragua, en el período que va entre abril y junio de 2018, donde al parecer habría habido muertos o víctimas de uno sólo de los bandos en pugna.

De Chile, donde en vísperas de unas elecciones generales, a celebrarse, el domingo 21 de noviembre, no se dice una sola palabra acerca de la suerte de los 600 presos políticos que el régimen de Sebastián Piñeira mantiene en prisión desde hace dos años, cuando ocurrió el estallido social del mes de octubre de 2019, ni siquiera la Convención Constituyente instalada hace unos meses logró hacer nada al respecto. La violencia y el estado de guerra contra el pueblo mapuche, siempre en defensa de la naturaleza y de sus tierras ancestrales prosiguen, como si no pasara nada, tampoco se hace mención alguna de estos hechos tan graves.

La violencia sistemática de los sucesivos gobiernos instalados en Honduras, a partir del golpe de estado de 2009, cuando los militares derrocaron al presidente Manuel Zelaya, no aparece en la agenda de estas gentes de la izquierda regional. Cuando faltan pocos días para las elecciones generales del domingo 28 de noviembre, los rumores de un nuevo fraude electoral en ese país centroamericano, ni siquiera son comentados. Los muertos y desaparecidos de la oposición desde 2009 parece que no cuentan, a lo mejor ni existieron según esta extraña visión de algunas gentes progres de la región.

Para algunas de estas gentes no hubo golpe de estado en Bolivia, en noviembre de 2019, dos años atrás, cuando una asonada reaccionaria culminó en una “invitación” de algunos jefes militares al presidente Evo Morales Ayma para que abandonara el Palacio Quemado de la ciudad de La Paz, cuando le faltaban dos meses para concluir su mandato, poniendo en peligro su vida, la que salvó con la decidida colaboración de los presidentes de México y Argentina. De nuevo la derecha fascista de Santa Cruz de la Sierra y de algunos sectores del altiplano ha iniciado otra asonada, sin que se produzcan reacciones, ahora buscar derrocar al presidente Luis Arce Catacora.

Algunas gentes de esa izquierda, a veces de tradición estalinista y en otras trotskistizante, se admiran (y hasta lo felicitan) de que el nuevo presidente peruano Pedro Castillo o su canciller hayan reprendido a Daniel Ortega por la forma en que su partido o su gobierno organizaron las elecciones recientes, las que no reconoció, además de votar en su contra en la OEA. Lo curioso es que a Pedro Castillo, ya distanciado del partido Perú Libre, la izquierda que lo llevó a palacio, lo tienen entre la firma de una hoja de ruta para hacer lo que la oligarquía peruana ordena, tal y como pasó con los anteriores presidentes, (algunos en la cárcel, otros en fuga y uno que se suicidó hace ya dos años) o la vacancia o derrocamiento, con el decisivo concurso de un parlamento y una prensa profundamente hostiles, las que lo atacan las 24 horas del día, sin darle tregua alguna, ni el beneficio de la duda…terruco y terrorista nomás le dicen los fujimoristas.

Al margen de lo que pensemos del gobierno de Nicaragua, tengo la impresión de que aquí hay algo que no calza. Exijo una explicación, como decía el personaje de caricatura chileno, el famoso Condorito o tal vez su alter ego Condorotto nos la pueden dar.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.