¿Millonario al instante? Le digo cómo

Advierto: todo legal y garantizado sin depender de la suerte. Así como suena. Sobre todo si usted ofrece servicios de jardinería, oficios domésticos, carpintería, transporte público, terapia, reparaciones de techos, consejería, albañilería, mecánica, asesoramiento, cuido de personas, actuaciones artísticas, cuido de mascotas, si da clases de algo, si hace mandados, prácticamente lo que sea.

Al final le doy el secreto, pero para ilustrar el asunto mejor pongo un ejemplo: soy traductor; cobro por mi trabajo alrededor de unos 15.000 colones (algo establecido por una tabla de acatamiento obligatorio que nos impone el Ministerio de Relaciones Exteriores) cuando se trata de certificaciones de nacimiento, defunción, soltería y esas cosas que son de menos de una página. Cuando se trata de notas de colegio o universitarias ya cuesta algo más como es natural, por tener que hacer más esfuerzo, porque se gasta más electricidad, se desgasta más la vista, etc. Aún así, somos los profesionales más baratos de todos. Los que cobramos menos por el trabajo que hacemos.

A veces pienso que debería haber escogido una profesión más lucrativa, porque los ingresos de mi trabajo no dan para depender de ellos. Va uno viviendo y viviendo y viviendo sin pasar de un ser económicamente. Un día me contaron que un notario se había ganado 40 millones de colones en tres horas y que eso era para él algo ya frecuente. Ahí me dije que algo estaba medio raro y que yo tenía que aprenderme ese truco aunque fuese solo para saber cómo se hacía. Bueno, cobraba tanto, según me contaban, que rebajaba a sus clientes la mitad de lo que establecía la tabla de sus honorarios para tenerlos seguros y para tener más clientela y que sin embargo se daba el lujo de declarar a la Tributación para efectos del impuesto sobre la renta como si hubiera cobrado el 100% y que todavía le sobraba. Le regalaba algo a la Tributación declarando que había cobrado 50% más de lo que en realidad había recibido de sus clientes supongo que para no ser objeto de investigación y que no se descubriera que hacía competencia desleal para tener más clientela y para mantener contenta a la que ya tenía. ¡De ese tamaño lo excesivo de la famosa tabla!

Hice un poquito de investigación y lo descubrí: el trabajo que había hecho en esa ocasión y que le exigió solo unas 3 horas de trabajo, siendo mucho de este trabajo “machotero”, era el traspaso de varias propiedades de una terrateniente grandemente próspera y a él le correspondían, según tablas, reglamentos y leyes del notariado totalmente legales, un porcentaje del valor de esas propiedades, en este caso 40 millones de colones (13 millones y pico por hora de trabajo ¡ni con “el gordo” de Navidad!).

Esto me encendió una brillante luz; esa era la fórmula del enriquecimiento instantáneo. Hasta he pensado en motivar a mis colegas para que nosotros, los traductores, no cobremos los 15.000 colones por certificación sino digamos el 1% del valor de la beca o del programa de estudios de quien necesita la traducción y sería totalmente ético en nuestro sistema democra-tico. Si la beca es por 10.000 dólares y además de las notas hay que traducir un certificado de nacimiento, uno de soltería y uno de antecedentes penales son cuatro documentos a 1% del valor de la beca cada uno para un total de 400 dólares. No estaría mal: 400 dólares en vez de 60.000 colones (100 dólares). Ahí sí. Y ¿por qué así? Porque la Constitución proclama la igualdad de todos ante la ley. Luego, si los notarios, arquitectos e ingenieros, por ejemplo, cobran por reglamento y por ley un porcentaje del valor de los bienes, de la obra, del caso judicial, del vehículo, de la finca, del patrimonio de la persona servida en vez de por los minutos, las horas o los días dedicados al trabajo o por el esfuerzo hecho y eso permite que se hagan legalmente millonarios a veces en menos de una hora ¿por qué no los de todas las demás profesiones y oficios? Es cuestión de igualarnos según la Constitución. Sería democratizar y socializar más al país.

Aquí, cuando en mis primeras mocedades compré un bien o hice alguna transacción no se me ocurría nada sobre honorarios por servicios que me obligaba la ley a contratar; claro, había nacido dentro de un régimen que tenía esa costumbre de cobrar comisión o porcentaje por algunos de ellos. Pero después, tras haber estudiado, vivido y trabajado en varios países de tres continentes, siendo dos de ellos los extremos -políticamente hablando- del comunismo y del capitalismo, llegué a cambiar de opinión. Ahora pienso que yo, por mis servicios profesionales debería cobrar a ellos igual: comisión o porcentaje sobre el valor de sus bienes. ¿No sería eso lo ético, democrático, recíproco y socialísticamente justo tanto en términos comunistas como capitalistas ¿ah, ah? ¿No han venido por décadas haciendo negocio, usurando, con el valor de mis bienes con los que ellos no han tenido absolutamente nada que ver?

Yo he hecho incontables esfuerzos por años por lograr una mayor socialización ante exitosos profesionales de los que cobran comisión por sus servicios según sus reglamentos a quienes conozco y con quienes en ocasiones he trabajado tanto en el sector público como en el privado, pero con la propuesta de que ellos también nos cobren por sus servicios por horas de trabajo o por esfuerzo o por unidad de producción como hacemos los demás; jamás por comisión o porcentaje sobre nuestros bienes que hemos adquirido con el sudor de nuestras frentes y con el de nuestros antecesores y familiares. Pero lo único que dicen es: “no soy yo; es el Colegio”.

Entonces he pensado que la respuesta está en el pueblo de “este lado”: que los miembros de todas las demás profesiones, los sindicatos, las organizaciones obreras, las asociaciones profesionales y de trabajadores y todo el que quiera sumarse organice una fuerza que exija respeto al principio de igualdad que consagra la Constitución. Ahora, sería un poco al revés: que entonces el jardinero no cobrara por día ni por hora ni por extensión sino un porcentaje del valor fiscal de la casa a la que le hace el trabajo. Que el mecánico cobrara un porcentaje del valor fiscal del vehículo por cambiarle un foco y ajustarle los frenos, que los “chef” cobraran un porcentaje de la fortuna del anfitrión, que el sabanero cobrara por arrear toros un porcentaje sobre el valor fiscal de la hacienda y así con el laboratorista, el médico, el geólogo y todos los demás. Y, bueno, como se considera decente en nuestro sistema, que “salado” quien no pudiera pagar esos precios.

Entonces, como prometí, ahí tienen la fórmula “mágica”: no cobrar por esfuerzo realizado, por horas dedicadas, por unidad de producción o por costo de producción y gastos más un margen razonable de ganancia, sino un porcentaje, el 1% que fuera, sobre el valor del patrimonio, de los bienes de los clientes. Tan fácil como eso. Eso sí, legalizándolo todo muy honradamente incluso con todo el peso del taco de concreto de Cuesta de Moras para una reforma o lo que sea necesario. ¡A ver si este “volao” me lleva a algún sitio!

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.