CCSS lleva la vacuna contra la covid-19 a toda Costa Rica

San José, 1 Dic (Elpaís.cr).- Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), están completando esquemas y de acuerdo a disponibilidad aplican primeras dosis y tercera para los funcionarios de las instituciones de primera respuesta.
Las terceras dosis se aplican en funcionarios que tengan más de seis meses de haber recibido la segunda dosis y deseen vacunarse.
En este momento, la meta es completar esquemas de vacunación en personas entre 18 y 57 años que recibieron la primera dosis con AstraZeneca antes del 10 de octubre de 2021. Además, se están completando esquemas de Pfizer según fecha anotada en el carné.
Todo adolescente que se vacunó contra la covid-19 antes del 25 de octubre o tenga más de 3 semanas de la aplicación de la primera dosis, puede ir a aplicarse la segunda dosis.
Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer son para adolescentes, embarazadas y adultos mayores y las de AstraZeneca para personas de 18 a 57 años y para terceras dosis de personal de primera respuesta, ambas según demanda y disponibilidad de cada centro.
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
TALAMANCA: TODOS LOS EBAIS DEL AREA DE SALUD Y TOLDO CENTRO DE BRIBRI ,COORDINACION MINISTERIO DE SALUD CCSS PARA VISITAR ESCUELAS Y COLEGIOS. MARTES A JUEVES DE 7AM A 4PM Y LOS VIERNES DE 7AM HASTA LAS 3 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA
VALLE LA ESTRELLA: CLINICA LA FORTUNA, GASOLINERA DE PENSHURT, EBAIS GAVILAN 7:00 AM A 3:00 PM. CLINICA LA FORTUNA Y GASOLINERA DE PENSHURT 8: AM A 3:00 PM, SABADO Y DOMINGO
LIMON:
TODOS LOS EBAIS de 9AM A 3PM. CATEDRAL Y COMUNAL DE COCOS 8AM A 12 MD Y DE 1PM A 3PM . EMPRESAS DE 8AM A 3PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
MATINA.
CLINICA MATINA DE K-V 1PM-7PM.
CLINICA BATAAN Y CLINICA VENE K-V8AM-8PM.
EBAIS MATINA, BLINE, BALTIMORE, SAHARA,ESTRADA,ESPAVEL ABAJO, EBAIS CUBA CRECK, SATA MARTA,
EBAIS LUZON, EBAIS 28 MILLAS, ZENT ZONA INDIGENA. MARTES A JUEVES 8AM A 4PM. VIERNES DE 8AM A 3PM.
BARRIDOS COMUNIDADES CUBA CRECK, BANANITA -BALTIMORE , LA 50, RAMAL 7 K-J 8AM-3PM V 8AM – 2PM.
EBAIS BATAAN 3 SÁBADO DE 8AM A 3PM.
BARRIDO COMUNIDAD 28 MILLAS Y COLONO BATAAN. SÁBADO 9AM-4PM
SIQUIRRES.
C.A.I.S / ANTIGUA SEDE MARTES A JUEVES DE 08:00 AM A 3:00 PM. VIERNES 08:00 AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
GUACIMO. VACUNATORIO DE GUÁCIMO (AUDITORIO DE GUÁCIMO) , POCORA ( CENTRO DIURNO DE GUÁCIMO) Y
RIO JIMÉNEZ EBAIS.MARTES A JUEVES DE 8 AM-3PM, VIERNES DE 8 AM – 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
VACUNATORIO DE VILLA FRANCA MIERCOLES Y JUEVES (EBAIS)
VACUNATORIO DE SANTA ROSA MARTES Y MIERCOLES. (EBAIS) 8AM- 3 PM
GUÁPILES.
EBAIS PERIFERICOS, VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1 MARTES A JUEVES DE 7.00 AM A 4.00 PM Y VIERNES DE 7.00 AM A 3.00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CARIARI. TODOS LOS EBAIS DEL AREA MARTES A VIERNES DE 7 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CAMPAÑA DE SEGUNDAS DOSIS EN FINCAS BANABERAS Y PIÑERAS DEL AREA 8 AM A 3 PM. VACUNATORIO SEDE AVENIDA SURA DE MARTES A VIERNES 7 AM A 3 PM. REGIÓN HUETAR NORTE
AGUAS ZARCAS: VACUNACION CLINICA DE AGUAS ZARCAS, EBAIS DE SAN MIGUEL, EBAIS LOS CHILES, EBAIS RIO CUARTO, EBAIS VENECIA Y EBAIS DE ALTAMIRITA. MOVIL DE VACUNACIÓN MIÉRCOLES MARTES A VIERNES DE 7 AM A 6 PM. SABADO CLINICA AGUAS ZARCAS DE 8 AM A 6 PM.
CIUDAD QUESADA: VACUNACIÓN EN LOS EBAIS DE CADA LOCALIDAD. MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
FLORENCIA. VACUNACIÓN EN CENTRO FORMACION DE FLORENCIA Y EBAIS PLATANAR MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
GUATUSO: SE MANTIENE VACUNACION EN CLÍNICA SAN RAFAEL, EBAIS KATIRA, PUESTO DE SALUD RIO CELESTE, EBAIS KATIRA, SE REALIZA VISITA CASA POR CASA EN LOCALIDADES BUENA VISTA, PALENQUE MARGARITA Y SAN RAFAEL. MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
LA FORTUNA. CLINICA DE FORTUNA, SEDE DEL AREA DE FORTUNA Y EBAIS DE CADA LOCALIDAD, RECORRIDO CASA EN LOS ANGELES, FORTUNA Y MONTERREY. MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
LOS CHILES. SEDE MEDIO QUESO,LOS CHILES I Y II,EL PARQUE, PAVÓN BARRIDO TODA LA SEMANA DE 9 AM A 6 PM EN MEDIO QUESO, LOS LIRIOS, COQUITAL. VACUNACIÓN EN SEDES DE EBAIS. BARRIDO EN LA TROCHA MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA. PITAL. EBAIS DE SAÍNO, EBAIS VERACRUZ, EBAIS SANTA RITA, SEDE DE CLINICA DE PITA VISITA CASA POR CASA EN CENTROS DE LOCALIDADES DE CADA EBAIS. VCAUNACIÓN EN EMPRESAS LOCALES MARTES A VIERNES DE 7 AM A 8 PM. NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA. SANTA ROSA. SEDE DEL AREA DE SALUD, CLINICA SANTA ROSA, EBAIS BOCA ARENAL, EBAIS LOS SANTOS, EBAIS COOPEVEGA, EBAIS EL CONCHO. BARRIDOS A NIVEL DOMICILIAR. MARTES A VIERNES DE 7 AM A 7 PM SÁBADO Y DOMINGO DE 8:00 AM A 6:00 PM
HOSPITAL SAN CARLOS. VACUNACIÓN INTRAMUROS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. EN EL VACUNATORIO SELECCIONADO SEGÚN TURNO. MARTES A JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ EN FIN DE SEMANA.
HOSPITAL DE LOS CHILES. TOLDO FRENTE AL HOSPITAL MARTES A VIERNES DE 10 AM A 6 PM SÁBADO Y DOMINGO DE 10 AM A 6 PM.
REGIÓN BRUNCA
BUENOS AIRES: AUDITORIO SEDE CENTRAL DEL ASBA MARTES A JUEVES 7 AM A 3 PM Y VIERNES DE 7A 2:30. SALITRE BARRIDO SEGUNDAS DOSIS Y UJARRAS BARRIDO SEGUNDAS DOSIS. MIERCOLES1° DICIEMBRE 7/2:00. CABAGRA TRABAJO POR BARRIDO EN II DOSIS. REFUERZO CON ATAP DE SALITRE , BRISAS, TÉRRABA Y UJARRÁS MARTES, JUEVES Y VIERNES. SANTA MARTA BARRIDO CASA A CASA SEGUNDAS DOSIS. BUENOS AIRES CENTRO VACUNATORIO MÓVIL , PARA VISITA CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO CENTRAL . RECUPERAR ESQUEMAS EN EL ESCENARIO ESCOLAR, BARRIDO DE LAS BOMBAS A LA Y GRIEGA II DOSIS DEL VACUNATÓN. CURRÉ BARRIDO CASA POR CASA SEGUNDAS DOSIS.POTRERO GRANDE RECUPERACION DE ESQUEMAS EN ESCENARIO ESCOLAR , APLICACIÓN SEGUNDAS DOSIS. CHÁNGUENA BARRIDO CASA A CASA SEGUNDAS DOSIS. BORUCA BARRIDO CASA A CASA SEGUNDAS DOSIS: MARTES – JUEVES 7 AM A 1 PM. VIERNES 7 A 12. BIOLLEY BARRIDO CASA A CASA SEGUNDAS DOSIS .VOLCÁN TRABAJO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RECUPERAR ESQUEMAS EN EL ESCENARIO ESCOLAR, APLICAR II DOSIS. MARTES – JUEVES 7 AM A 1 PM. VIERNES 7 A 11. O SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CORREDORES: MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY.EBAIS PASO CANOAS.EBAIS FINCAS.EBAIS LA CUESTA.EBAIS LAUREL.EBAIS BELLA LUZ.VACUNACIÓN CASA A CASA MARTES A VIERNES DE 8:00 A :2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
OSA: PALMAR SUR (SALA SESIONES Y CASA A CASA). CIUDAD CORTES Y OJO DE AGUA (CASA DE LA CULTURA Y CASA A CASA).UVITA, IGLESIA EVANGELICA, CONTIGU O AL EBAIS Y CASA A CASA.CORONADO (EBAIS Y CASA A CASA). SIERPE (EBAIS Y CASA A CASA). DRAKE (EBAIS Y CASA A CASA).TINOCO(EBAIS Y CASA A CASA).PIEDRAS BLANCAS (EBAIS Y CASA A CASA) YPALMAR NORTE( CASA A CASA) MARTES, MIERCOLES Y JUEVES 8:30AM-2:30PM. VIERNES DE 8:30AM A 1:30PM . NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PEREZ ZELEDON: POLIDEPORTIVO, EBAIS DE RIVAS, EBAIS SAN ANDRÉS, SALÓN COMUNAL DE SAN RAMÓN SUR, EBAIS PAVONES Y SALÓN COMUNAL PALMARES. MARTES Y JUEVES DE 9 AM A 2 PM, MIERCOLES 1 DIC DE 9 AM A 11 AM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM. EBAIS VILLA LIGIA SÁBADO 4 DE DIC DE 8 AM A 12:30 PM DOMINGO NO SE LABORA.EBAIS DE BARÚ ( II DOSIS) Y EBAIS LA PALMA (SOLO II DOSIS) MARTES Y JUEVES DE 9 AM A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM EBAIS VILLA LIGIA MARTES A JUEVES 9 AM A 6:30 PM Y VIERNES 9 AM A 6.30 PM. SALÓN COMUNAL DE PEJIBAYE. MARTES Y JUEVES 9 AM A 2 PM SALÓN COMUNAL CAJÓN MARTES DE 9 A A 2 PM Y VIERNES DE 9 AM A 1 PM. GOLFITO: EBAIS ANDRÉS-ALAMEDAS (SEDE EBAIS ) EBAIS ALAMEDAS- SAN ANDRES MIERCOLES, VIERNES EN EBAIS SAN ANDRES ALAMEDAS 8AM A 3PM, MARTES ESCUELA CIVI, JUEVES ESCUELA KM 1.EBAIS SAN MARTIN EBAIS, EBAIS COMTE (SEDE), EBAIS VILLA BRICEÑO SEDE EBAIS, COMTE RESERVA, EBAIS PUERTO JIMÉNEZ (PARQUEO) Y EBAIS LA PALMA (SEDE) MARTES A VIERNES 8AM A 3PM.EBAIS RÍO CLARO (AUDITORIO) Y CV CAÑAZA MARTES A VIERNES DE 8 AM A 12 MD
COTO BRUS: GIMNASIO SABALITO, IGLESIA CATÓLICA SAN VITO, EBAIS AGUA BUENA, EBAIS LA LUCHA, EBAIS GUINEA, EBAIS SABANILLAS Y EBAIS SANTA ELENA. MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM. VIERNES DE 9:00AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
REGIÓN CHOROTEGA
HOJANCHA: ANTIGUO CENCINAI, VACUNACION PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA Y PFIZER, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DEL BIOLÓGICO. MARTES: 8 AM A 6:30 PM. MIERCOLES Y JUEVES : DE 8 AM A 3:00 PM. VIERNES : DE 8 AM A 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
LA CRUZ. EBAIS DESCONCENTRADOS Y SUS RESPECTIVOS PVP MARTES A JUEVES :08 AM A 3 PM Y VIERNES : 08:00 AM A 02:00 PM. SANTA CECILIA CENTRO Y EBAIS EL CAOBA 7:00 AM-7:00PM. VACUNATORIO SEDE MARTES A VIERNES: 7:00 AM A 7 PM
NICOYA. CAPILLA DE VELACION EN EL CENTRO DE NICOYA PARA LOS EBAIS DE AREA DE SALUD CENTRALES.LOS EBAIS PERIFERICO EN SUS RESPECTIVOS PUESTOS DE VISITAS PERIODICAS.8:00 AM- 3: OOPM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
NANDAYURE. SEDE MARTES A JUEVES DE 8: 00AM A 3:30PM. VIERNES DE 8:00AM A 2:30PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PSR SAN PABLO Y PSR COYOTE Y OTRAS LOCALIDADES MIERCOLES Y JUEVES DE 8:30AM A 3:30PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PSR LOS ANGELES, BELLA VISTA Y OTRAS LOCALIDADES, Y PSR SAN PEDRO Y OTRAS LOCALIDADES. MIERCOLES DE 9:00AM A 3:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PSR PUEBLO NUEVO Y OTRAS LOCALIDADES. MARTES, MIERCOLES Y JUEVES DE 9:00AM A 3:30PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CARRILLO. SALON COMUNAL DE FILADELFIA E IGLESIA CÁTOLICA DE BELÉN 30/11/2021 DE 8:00AM – 3:OOPM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. 01/12/2021 *PARQUE DE SARDINAL8:00 AM – 2:00PM. 02/12/2021 IGLESIA CÁTOLICA DE PASO TEMPISQUE 8:00 AM – 2:00PM 03/12/2021 * PARQUE » AMOR DE TEMPORADA» PLAYAS DEL COCO 8:00 AM – 2:00PM
JICARAL-ISLAS. CONSULTORIO 12 ( CONSULTA EXTERNA) 7AM – 4PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. BAGACES. SEDE GUAYABO Y FORTUNA MARTES A JUEVES 8AM A 4PM Y V 8AM 3PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CAÑAS. OFICINA ATAP/EBAIS DESCONCENTRADOS L A J: 8:00 AM A 3:00 PM V: 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
LIBERIA. EBAIS CAÑAS DULCES,EBAIS GUADALUPE,EBAIS GUARDIA Y LICEO NOCTURNO DE MARTES A JUEVES DE 8AM A 3PM, VIERNES DE 8AM A 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ABANGARES. AUDITORIO, Y VISITAS DOMICILIAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA 07:00 AM A 04:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
COLORADO. VACUNATORIO AREA DE SALUD. MARTES A JUEVES DE 8AM- 3:30PM. VIERNES7:30AM 2;30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
TILARAN. EBAISNORTE Y SUR: SALON SANTA TERESITA DE MARTES A VIERNES L – M DE 7AM A 7 PM–K- J DE 7AM A 4PM V DE 7AM A 3PM. EBAIS LA UNION : 30-11-2021 CABECERAS 01-12-2021 QUEBRADA GDE 02-12-2021 SAN MIGUEL 03-12-2021 LA FLORIDA. L A J DE 7AM A 4PM — V DE 7AM A 3PM.
EBAIS TRONADORA: 30-11-2021 RIO CHIQUITO- VIEJO ARENAL 01-12-2021 TRONADORA 02-12-2021 TRONADORA 03-12-2021 TRONADORA. EBAIS TIERRAS MORENAS: 30-11-2021 SOLANIA 01-12-2021 TIERRAS MORENAS 02-12-2021 PARCELAS DE QUEBRADA AZUL 03-12-2021 LIBANO. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SANTA CRUZ CLINICA CENTRAL MARTES A JUEVES 8 AM 3 PM, VIERNES 8 AM -2 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. CABO VELAS, SANTA BÁRBARA Y CLINICA 27 ABRIL MIERCOLES 01/12/2021 . 8:30AM – 3:00PM.- VILLARREAL, MARTES 30/12/2021 8:30 AM -3 :00 PM. HATILLO, MARBELLA, CARTAGENA Y ORTEGA JUEVES 02/12/2021 8:30 AM – 3:00 PM. UPALA. MARTES 30 UPALA/ AGUAS CLARAS/JOMUZA/COLONIA PUNTARENAS MIERCOLES 01 UPALA/ MEXICO/ SAN LUIS DOS RIOS/ SAN JOSE DE UPALA/ MORENO CAÑAS/ CANALETE JUEVES 2 UPALA/ BRASILIA/ BIJAGUA/ LA VICTORIA/ PROGRESO BIRMANIA/ VIERNES 03 UPALA/ SAN JORGE/ VILLANUEVA/SAN LUIS COLONIA 7AM- 4PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO. AUDITORIO HEBB, MARTES A JUEVES 8AM A 3PM VIERNES DE 8AM A 2 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL LA ANEXIÓN. CONSULTORIO 12 ( CONSULTA EXTERNA) 7AM – 4PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. HOSPITAL DE UPALA.TOLDO VACUNACIÓN HOSPITAL UPALA 7AM A 2PM, SE EXTENDERÁ EL HORARIO SEGÚN LA AFLUENCIA DE PERSONAS. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
REGIÓN CENTRAL SUR
ACOSTA.CLINICA SEDE Y EBAIS MARTES A JUEVES 8:00AM-3:00PM VIERNES 8:00AM-2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ALAJUELITA. CLÍNICA DE ALAJUELITA 8 AM A 7 PM. CLÍNICA DE ALAJUELITA SÁBADO 4 DE 8 AM A 5 PM ASERRI. CLÍNICA DE ASERRÍ. MARTES A JUEVES DE 7:30 AM A 3:00 PM. VIERNES DE 7:30 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
EBAIS SAN JUAN, SALITRILLOS, SANTA TERESITA MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 1:00 PM. EBAIS MONTERREY MARTES DE 8:00 A 1:00 PM. EBAIS EL ROSARIO JUEVES DE 8:00 A 1:00 PM. EBAIS SAN GABRIEL. JUEVES Y VIERNES DE 8:00 A 1:00 PM
CARTAGO. COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO(SEGUNDAS DOSIS PFIZER). PALACIO MUNICIPAL DE CARTAGO. (SEGUNDAS DOSIS AZ-AZ. ADULTOS 18-57 AÑOS).INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE CARTAGO. (SEGUNDAS DOSIS AZ-AZ). ESTADIO FELLO MEZA DE CARTAGO (SEGUNDAS DOSIS PFIZER PARA ADOLESCENTES 12-17 AÑOS). EBAIS LLANO GRANDES MARTES 30 NOVIEMBRE A JUEVES 2 DICIEMBRE DE 8:30 AM A 3:30 PM. VIERNES 3 DICIEMBRE DE 8:30 AM A 2:30 P.M. SEDE UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA DE CARTAGO(SEGUNDAS DOSIS AZ-AZ ADULTOS 18-57 AÑOS) Y EN EL EBAIS LLANO GRANDE. SABADO 4 DE DICIEMBRE DE 8:30 AM A 2:30PM
CARMEN-MONTES DE OCA. VACUNATORIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA L-J 7 AM A 4 PM, V 7 AM A 3 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CORONADO. CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLINICA.MARTES A JUEVES DE 7:00AM A 3:00PM VIERNES DE 7:00AM A 2:00PM.NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CORRALILLO. MARTES: FRAILES,SAN CRISTOBAL NORTE, LLANO LOS ANGELES, SAN JUAN SUR,SAN JUAN NORTE, MIERCOLES SAN JUAN SUR, SAN JUAN NORTE, FRAILES Y,CORRALILLO,JUEVES SAN JUAN SUR, FRAILES,CROSTO REY,LLANO LOS ANGELES, VIERNES CORRALILLO,SANTA ELENA,FRAILES,CRISTO REY 8:30 AM A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CURRIDABAT.UACA 8AM A 6PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
DESAMPARADOS 1. MULTICENTRO,LOBBY, MULTICENTRO: K,M,J DE 8:30AM A 2:30PM, V 8:30AM A 1:30PM LOBBY: K,M,J DE 8:30AM A 2:30PM, V 8:30AM A 1:30PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
DESAMPARADOS 2 MALL ZONA CENTRO (SAN RAFAEL ABAJO) Y EN LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS (SAN MIGUEL) MARTES A JUEVES 8AM A 3:30PM / VIERNES 8AM A 2:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
DESAMPARADOS 3. COMUNAL DOS CERCAS COMUNAL GUATUSO COMUNAL LINDA VISTA COMUNAL RÍO AZUL, COMUNAL FÁTIMA. AULAS PARROQUIALES IGLESIA CATÓLICA LOS GUIDOS 8AM A 3PM DE MARTES A JUEVES Y LOS VIERNES HASTA LAS 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
EL GUARCO. VACUNATORIO MALL PASEO METRÓPOLI Y EBAIS EMPALME L-J 8 AM-3 PM V 8AM-2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ESCAZU. CENTRO CORPORTIVO PLAZA ROBLE, FRENTE A MULTIPLAZA ESCAZÚ,100 METROS SUR, DIAGONAL A GOLLO MARTES A JUEVES DE 8:30AM A 2:00PM Y VIERNES DE 8:30AM A 1:00PM- NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
GOICOECHEA 1 TRES SEDES DE EBAIS-ASG 1 L-J: 8:00 A.M. – 3:00 P.M. V: 8:00 A.M. – 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
GOICOECHEA 2. CLÍNICA DR. RICARDO JIMÉNEZ NÚÑEZ (TOLDO) MARTES A JUEVES 7:30AM A 3PM Y VIERNES 7:30AM A 2PM.
HATILLO. CENTRO COMERCIAL BAMBÚ HORARIO: 8AM A 2PM (L-V) AUDITORIO DE LA CLÍNICA SÁBADO 8AMA A 2PM
LA UNION. AUDITORIO DE LA IGLESIA DE TRES RÍOS. MARTES A VIERNES DE 8:30 A.M. A 2 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
LOS SANTOS. MARTES A VIERNES: MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE LEON CORTES, SEDE AREA DE SALUD SAN MARCOS DE TARRAZU, GIMNASIO MUNICIPAL DE DOTA. (I Y II DOSIS PFIZER). SEDE AREA DE SALUD SAN MARCOS DE TARRAZU(I Y II DOSIS ASTRAZENECA) MARTES A JUEVES 8AM A 2PM, VIERNES DE 8AM A 1PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
MATA REDONDA HOSPITAL 1. GIMNASIO MORENO CARTIN, CONTIGUO A ESC. OMAR DENGO. B. CUBA ASTRAZENECA 2. CLINICA MORENO CAÑAS PFIZER 1. 8 AM A 3 PM (L-J) Y 8AM A 2PM (V). 2. 8 AM A 3 PM (L-J) Y 8AM A 2PM (V). SABADO Y DOMINGO EN CLINICA MORENO CAÑAS UNICAMENTE ASTRAZENECA DE 8AM A 2 PM.
MORA. LICEO TABARCIA, CTP PALMICHAL Y SALON COMUNAL GUAYABO MARTES, MIERCOLES Y JUEVES 8:00AM A 12:00 MD. GIMNASIO MUNICIPAL CIUDAD COLÓN. VIERNES 8:00AM A 12:00MD. SEDE DE AREA DE SALUD MARTES A JUEVES 8 A 4 PM. VIERNES 8 A 12 MD. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. MORAVIA. VACUNATORIO LINCOLN PLAZA. MARTES A VIERNES DE 8 AM A 6:30 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
OREAMUNO. SEDE ADMINISTRATIVA ( 25 OESTE DEL PARQUE) Y SEDE DE EBAIS( CAMINO AL ALTO) 8AM A 3PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PARAISO. L: SALÓN MUNICIPAL, K: SALÓN MUNICIPAL Y SALÓN PARROQUIAL OROSISALÓN PARROQUIAL OROSI. M: SALÓN MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CERVANTES. J: SALÓN MUNICIPAL Y SALÓN PARROQUIAL CACHI. V: SALÓN MUNICIPAL 8 AM – 3 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PAVAS. CLÍNICA DE PAVAS, ADIPA, SEDE DE RINCÓN GRANDE MARTES A JUEVES DE 8 A 2:30 PM Y VIERNES A LA 1: 30 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PURISCAL. SEDE DE LOS EBAIS CONCENTRADOS M-V, EBAIS TURRUBARES- MARTES, EBAIS LA GLORIA MIÉRCOLES Y EBAIS SALITRALES JUEVES. MARTES A JUEVES DE 8 AM A 3 PM Y VIERNES 8 AM A 2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN FRANCISCO SAN ANTONIO. UNIVERSIDAD SAN JOSÉ, SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS DE MARTES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN JUAN SAN DIEGO CONCEPCION. TERRAMALL 8:00 A.M. A 3:00 P.M. DE MARTES A JUEVES Y VIERNES DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN SEBASTIAN PASO ANCHO SALÓN COMUNAL PASO ANCHO SUR/ SEDE EBAIS COLONIA KENNEDY 8:00AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SANTA ANA. CENTRO COMERCIALTOWN CENTER Y CENTRO COMERCIAL TERRAZAS 8:00 AM 3 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
TURRIALBA. SE VACUNA EN LOS 23 EBAIS DEL AREA DE SALUD, Y EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RIC. EN EL CASO DELA ZONA INDIGENA GRANO DE ORO DE CHIRRIPO SE CONTINUA VACUNADO EN LA GIRAS MEDICAS PROGRAMADAS Y EN LA SEDE DE GRANO DE ORO. 7 AM A 4 PM- NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ZAPOTE CATEDRAL. CEDESO MARTES A JUEVES 8 AM A 3PM VIERNES DE 8 AM -2 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL WILLIAM ALLEN. VACUNATORIO EPIDEMIOLOGIA. 8AM A 4PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. EDIFICIO ANEXO, COSTADO SUR DEL PARQUE LA MERCED. II DOSIS PFIZER Y ASTRAZÉNECA.MARTES A JUEVES DE 7:00 A.M. A 3:00 P.M. Y VIERNES DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL CALDERÓN GUARDIA.ESTADIO SAPRISSA. MARTES A JUEVES 8AM A 3PM Y VIERNES 8AM A 2PM. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS. MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 7AM A 3PM.ANTIGUA CONSULTA EXTERNA FRENTE A RAYOS X DE LA TORRE ESTE. MIÉRCOLES Y JUEVES DE 7AM A 3PM Y VIERNES DE 7AM A 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS UNIDAD DE TERAPIA RECREATIVA (SEGUNDAS DOSIS ASTRAZENECA, PARA ADULTOS VACUNADOS DE 18 A 58 AÑOS VACUNADO EL 5 Y 6 DE OCTUBRE EN EL HNN). MARTES 30 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES 1 Y JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 7AM A 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
REGION PACÍFICO CENTRAL
PAQUERA. SEDE DE ÁREA DE SALUD. MARTES A JUEVES DE 8:30AM – 3:30PM. VIERNES DE 8:30AM – 2:30PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN RAFAEL DE PUNTARENAS. SEDE DE ÁREA DE SALUD. MARTES A JUEVES DE 7:30 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 7:30AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CHACARITA. SEDE DE AREA. MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00 A 2:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ESPARZA. SALON COMUNAL MARAÑONAL (MARTES A JUEVES DE LAS 8 AM A LAS 3:30 PM, MIERCOLES HASTA LAS 7PM, VIERNES DE 8AM A 2:30PM), PARQUE PEREZ (MARTES DE 8AM A 3PM, ), GUADALUPE SALITRAL (JUEVES 02 DICIEMBRE DE 8:30 AM A 3PM),NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CÓBANO. SEDE DE ÁREA Y EN LAS COMUNIDADES DONDE HAY MAS POBLACIÓN CON REZAGO DE II DOSIS, MARTES 30/11 (TAMBOR Y PÁNICA), MIÉRCOLES 01/12 (STA. TERESA) JUEVES 02/12 (MAL PAIS) VIERNES 03/12 (LOS MANGOS, PARCELAS, COBANO CENTRO) MARTES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:30 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
MONTES DE ORO. SEDE DE AREA MARTES A VIERNES DE 7: 30 AM A 2 PM Y SABADO DE 9 AM A 1 PM.
QUEPOS. IGLESIA CATÓLICA DE QUEPOS CENTRO Y ENTRADA PRINCIPAL DE HMTV. DE MARTES A JUEVES DE 8 A 2 PM Y VIERNES DE 8 A 1 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CHOMES-MONTE VERDE. EN SEDE DE MONTE VERDE Y CHOMES. MARTES A JUEVES DE 8AM A 4PM Y VIERNES DE 8AM A 3PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
OROTINA – SAN MATEO. SALÓN COMUNAL Y SALÓN PARROQUIAL. DE MARTES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
BARRANCA.– SEDE AREA DE SALUD. MARTES A JUEVES DE 8AM A 3PM V DE 8AM A 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PARRITA. SEDE DEL ÁREA DE SALUD PARRITA. TOLDO DE VACUNACIÓN.DE MARTES A JUEVES DE 7:30AM A 3:00PM, VIERNES DE 7:30AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
GARABITO. SEDE AREA,EBIAS TARCOLES, MARTES/ JUEVES 8 – 3PM,MIERCOLES 8- 7PM VIERNES 8-2PM.(SEDE AREA), EBIAS TARCOLES L A J 9-3PM VIERNES 9- 1PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. CONSULTA EXTERNA. MARTES A JUEVES DE 7:30 AM / 3:30 PM. VIERNES DE 7:30 AM / 2:30 PM CONSULTA EXTERNA 8 AM / 6 PM
REGIÓN CENTRAL NORTE
SANTA BÁRBARA. SEDE AREA DE SALUD. MARTES 30 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 03 DE DICIEMBRE: L A J 8:00AM A 3:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
NARANJO. CASA CURAL IGLESIA CATOLICA. MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ALAJUELA NORTE. PLAZA REAL DE MARTES A JUEVES DE 8:00 AM A 2:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 1:00 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HEREDIA VIRILLA– PASEO DE LAS FLORES.MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00 PM VIERNES DE 8:00 A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. ANFITEATRO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL. MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 4:00PM Y VIERNES DE 8:00AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CLINICA LA REFORMA. CLINICA LA REFORMA MODULOS MARTES A VIERNES DE 8:00AM-4:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN RAMÓN. COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ Y SEDES DE EBAIS: PIEDADES NORTE, PIEDADES SUR, SAN ISIDRO, SAN JUAN, CONCEPCIÓN, ANGELES, SANTIAGO, SAN RAFAEL, SAN PEDRO, PEÑAS BLANCAS, CGACHAGUA, BAJO RODRIGUEZ DE MARTES A VIERNES DE 8:00AM A 3:00PM.NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HORQUETAS. SEDE Y EBAIS. MARTES A VIERNES 8:00AM A 3:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HEREDIA CUBUJUQUÌ. MALL OXÌGENO MARTES A JUEVES DE 8:00 AM A 3:00 PM Y VIERNES DE 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ALAJUELA OESTE. SALON PARROQUIAL BARRIO SAN JOSE MARTES A JUEVES DE 8:00 A 15:00 VIERNES DE 8:00-14:00 SEDE AERA DE SALUD: SABADO DE 8:00AM A 5:00PM
POÁS: SALÓN PASTORAL MARTES A JUEVES DE 8:00AM-3:00PM / VIERNES DE 8:00AM-2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO. MIERCOLES 01/12/201 8:00 AM A 04:00 P.M Y JUEVES 02/12/2021 8:00 AM A 04:00 P.M. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
TIBAS (COOPESAIN). UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA SEDE LLORENTE TIBÁS, VISITA A EMPRESAS, DOMICILIARES Y LOCALES COMERCIALES MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00PM VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ALAJUELA SUR.CLUB DIRECT SMILE Y EMPRESAS MARTES A JUEVES DE 8:00 AM – 2:00 PM VIERNES DE 8:00 AM – 1:00 PM. MARTES 30/11/2021 8:30 AM A 2:00 PM (PLANTA WALMART) Y JUEVES 02/12/20218:30 AM A 2:00 PM (SAMTEC). NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN ISIDRO DE HEREDIA. SEDE DEL AREA SALUD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00 PM. VIERNES 8:00 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN RAFAEL. DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA HORARIO DE M-J 7:30 AM A 3:30 PM Y V 7:30 AM A 2:30 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
CARPIO / LEÓN XIII. IGLESIA CATOLICA DE CARPIO, EBAIS CARPIO, SALÓN COMUNAL DE LEÓN XIII Y EBAIS LEÓN XIII. MARTES A VIERNES DE 8:30AM-3:30PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
ATENAS. PUESTO:1 PARQUEO AREA DE SALUD DE ATENAS.PUESTO 1: MARTES A VIERNES 8:00AM A 1:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. PUESTO 2: GIMNASIO DE LA ESCUELA CENTRAL DE ATENAS.PUESTO 2: MIERCOLES SEGUNDAS DOSIS 9:00 AM A 1:00PM. PUERTO VIEJO. POLIDEPORTIVO- PUERTO VIEJO, LA VIRGEN- CASA DE LA CULTURA Y LAS SEDES DE EBAIS MARTES A JUEVES DE 7:30 AM A 3:30 PM VIERNES DE 7:30 A 2:30 PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SANTO DOMINGO. SEDE CASITA CNE (PUESTO 1 PFIZER Y PUESTO 2 ASTRAZENECA). MARTES A JUEVES DE 8:00AM A 3:00 P.M, VIERNES DE 8:00 AM 2:00 P.M. PFIZER NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
VALVERDE VEGA. SEDE DEL AREA DE SALUD VALVERDE VEGA MARTES A JUEVES DE 7:15 AM – 3:00 PM Y VIERNES 7: 15 AM A 12 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
BELEN FLORES. SALÓN PARROQUIAL.MARTES A VIERNES 8:00 AM 3:00 PM.NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
PALMARES. EDIFICIO ANEXO. MARTES A JUEVES 7:30 AM A 4:00 P VIERNES 7:30 AM A 2:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
BARVA. SANTANDER (I Y II DOSIS DE ASTRAZENECA). MARTES 30 NOV Y MIÉRCOLES 1 DIC.8:00 AM A 1:00 PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA. SANTANDER (II DOSIS PFIZER) JUEVES 2 DE DIC. 8:00 AM A 1:00 PM. AMBULATORIO (I Y II DOSIS DE ASTRAZENECA) VIERNES 3 DE DIC 8:00AM A 1:00PM. TIBAS URUCA MERCED. EJERCITO DE SALVACIÓN MERCED MARTES 30 9:00AM A 3:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.TOYOTA PASEO COLÓN URUCA MIÉRCOLES 01 Y JUEVES 02 DE 9:00AM A 3:00 PM. SALÓN PARROQUIAL CINCO ESQUINAS VIERNES 03 9:00AM A 2:00PM ALFARO RUIZ: CRUZ ROJA. MARTES A JUEVES (8:00AM A 3:00PM) VIERNES DE 8:00AM A 2:00PM NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
SAN PABLO. MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE CENTRO CULTURAL 8:30AM-11:30AM. JUEVES 2 DE DICIEMBRE CENTRO CULTURAL. 8:30AM-12MD. VIERNES 3 DE DICIEMBRE SALON PARROQUIAL 8:30AM-1:20PM.
GRECIA MALL PLAZA GRECIA DE MARTES A JUEVES DE 08:30 A 03:30 P.M Y VIERNES DE 08:30 A.M A 02:30 P.M NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
HOSPITAL MEXICO. INA LA URUCA 1ERAS Y 2AS DOSIS.MAYORES DE 18, 3ERAS, PRIMERA LÍNEA DE ATENCIÓN. MARTES A JUEVES DE 8AM A 3PM Y VIERNES DE 8AM A 2PM. NO SE VACUNARÁ FIN DE SEMANA.
Quiero ponerme la primera dosis dnd la están poniendo
Soy solicitando refugio