Jefe de Prensa de Figueres abandona campaña por explotar imagen de una mujer en pobreza extrema

San José, 6 Dic (Elpaís.cr).- La utilización de una mujer en estado de extrema pobreza en un vídeo publicitario, por parte de la campaña del candidato José María Figueres, provocó la renuncia del jefe de prensa del ex mandatario, Carlos Roverssi Rojas.

Roverssi dijo a medios de comunicación que renunció por ese vídeo enviado a la prensa, ya que no lo revisó como le correspondía.

En el vídeo, una mujer de Pérez Zeledón, de apellido Campos, dijo que rezaba al Señor para que «sea Figueres el que quede, porque yo sé que si él queda, yo sé que uno puede contar con algún apoyo de algo o así. Hay otros que lo que le dan es la espalda”.

“‘Quiero trabajar pero no hay opciones. Paso hambre porque no consigo dinero y todas las noches me acuesto con la preocupación de que, al día siguiente, habrá más necesidades’. Esta es la triste historia de Lourdes Campos, una liberacionista de 59 años de edad, vecina de San Pedro de Pérez Zeledón, quien afirma, con lágrimas en sus ojos, que ‘vive con el agua hasta el cuello’, pero nos dice que tiene una esperanza: ‘confío en José María Figueres, sé que cuando llegue otra vez a la Presidencia nos va a ayudar’”, resalta el boletín del PLN enviado a la prensa.

En redes sociales, votantes del Partido Liberación Nacional, dirigentes de la organización y de la campaña han criticado el «error» del equipo de prensa del ex presidente de utilizar la imagen de una mujer en estado de extrema pobreza para generar votos.

Roverssi explicó que él debió revisar el material, que no fue elaborado para la campaña, por lo que dijo tener la responsabilidad y presentó la renuncia.