El Tribunal Supremo de Rusia denuncia deforestación desmedida bajo pretexto de labores agrícolas

Moscú, 7 dic (Sputnik).- El Tribunal Supremo de Rusia denunció este martes que en el país se observa una deforestación a gran escala bajo el pretexto de preparar ciertas parcelas de tierra para labores agrícolas, pero en realidad se trata de suelos llenos de basura y abandonados.



Según la instancia jurídica, se trata de terrenos destinados a la siembra, donde se debe talar primero todos los árboles, los cuales en realidad nunca llegan a ser cultivados.



«La escala de semejante tala, a juzgar por la información de los tribunales, es enorme, no se trata de casos aislados. Estamos hablando de la tala de bosques en tierras de ese tipo, de acuerdo con los contratos de limpieza de suelos, bajo el pretexto de trabajos de recuperación, para llevarlos a un estado adecuado para su uso en la agricultura», declaró en un seminario ambiental celebrado en el tribunal el juez Oleg Zatelepin.



Según el jurista, de hecho, los bosques simplemente se talan, el suelo se llena de restos de árboles, pero no se convierte nunca en una tierra cultivada.



«En esos esquemas solo se persigue un objetivo: incautar la madera talada», denunció Zatelepin.



Por el momento no existe una metodología que permita calcular el impacto ambiental de la tala, nadie calcula la cantidad de madera producida, nadie sabe cómo llevar ante los tribunales a las personas que organizan ese tipo de actividades ilegales y participan en ellas, ya que, según el artículo 260 del código penal, la eliminación del bosque que crece en dichas tierras no representa un delito.



Zatelepin llamó a investigar esos casos y preparar una revisión de la práctica judicial y una decisión del pleno del Tribunal Supremo ruso.



Para el jurista, ese podría ser el aporte jurídico ruso al cumplimiento de las disposiciones de la declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, aprobada el 2 de noviembre de 2021, «que forma parte de los compromisos para detener para 2030 la pérdida de bosques y la degradación de la tierra».



El juez recordó que en Rusia se encuentra cerca de un 20 por ciento de la reserva forestal mundial. (Sputnik)