Instituto Electoral de México apela ante Suprema Corte por recorte de $245 millones

Ciudad de México, 8 dic (Sputnik).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el martes una demanda de «controversia constitucional» ante la Suprema Corte de Justicia de México contra el recorte de fondos por unos 245 millones de dólares solicitados al Congreso para organizar eventos electorales en 2022, como un eventual referendo de revocación de mandato presidencial que promueve el propio oficialismo.



En un decreto publicado el 29 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados recortó 4.913 millones de pesos (unos 245 millones de dólares) al presupuesto solicitado por el INE para 2022, «que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato», dice un comunicado del organismo autónomo del Estado.



El INE explica que requiere 3.830 millones de pesos (unos 190 millones de dólares) que fueron solicitados a la Cámara de Diputados para organizar un referendo revocatorio de mandato si es solicitado por la ciudadanía, mediante la recolección de al menos unos 2,8 millones de firmas, como indica la ley electoral.



El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, promueven la recolección de firmas, pero el decreto del presupuesto fue publicado el 29 de noviembre pasado, con un recorte de fondos públicos solicitados por el INE, alcanzado solo con los votos del oficialismo.



El mandatario recomendó ante las quejas del organismo electoral que encabeza el consejero presidente Lorenzo Córdova -a quien López Obrador califica como su adversario-, que los funcionarios del INE bajen sus salarios.



El recorte al presupuesto determinado por el Poder Legislativo «careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal», con lo cual la Cámara de Diputados «dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna», dice la controversia judicial.



Votación en el Congreso



La aprobación del presupuesto solo requiere mayoría simple de la mitad más un voto para aprobarse, con los cuales cuenta Morena, frente a todas las bancada de la oposición que votaron en contra.



El monto suprimido fue solicitado como «presupuesto precautorio», para la realización de una eventual consulta de revocación de mandato, o de una nueva consulta popular.



«Al no haber sido otorgados por el Poder Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la Suprema Corte que ordene a la Cámara de Diputados proveer los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado», puntualiza el documento.



Argumenta que al no contar con dicho presupuesto, «se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución» y además el ejercicio de los derechos humanos políticos y electorales de la ciudadanía.



Este martes el INE informó que hasta el lunes solo ha recibido poco más de 971.000 firmas apoyo para un referendo de revocación de mandato, sin embargo, solo se han validado y encontrado en la lista nominal unas 791.000 electores, menos del 30 por ciento requerido. (Sputnik)