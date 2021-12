Sínodo de Obispos retira polémico ministerio gay de su sitio web

Roma, 8 Dic (ACI Prensa).- Los funcionarios de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos eliminaron un enlace al sitio web de New Ways Ministry de una página de recursos, después de percatarse que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) desaprobó a este grupo católico disidente en 2010.

Thierry Bonaventura, gerente de comunicación de la Secretaría General, dijo el 7 de diciembre a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– que el enlace en el sitio web synodresources.org había sido eliminado.

En su cuenta de Twitter el 6 de diciembre, el polémico jesuita P. James Martin había saludado el enlace como “un pequeño pero histórico paso adelante para los católicos #LGBTQ” (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

El P. Martin, autor de “Building a Bridge” (Construyendo un puente), libro que hace el intento de acercar a la Iglesia Católica y al colectivo LGTB sin tomar en cuenta la posición del Catecismo, la Biblia y el Magisterio sobre la homosexualidad, escribió: “Como ha dicho el Papa Francisco, todas las voces deben ser escuchadas en el Sínodo…”.

New Ways Ministry fue fundado en 1977 en la Arquidiócesis de Washington por la Hna. Jeannine Gramick y el P. Robert Nugent.

En 1999 la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que, debido a los errores y ambigüedades en el enfoque de Gramick y Nugent, ambos quedaban permanentemente prohibidos de cualquier trabajo pastoral con homosexuales.

La notificación de la Congregación, firmada por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, decía que sus posiciones “sobre el mal intrínseco de los actos homosexuales y el desorden objetivo de la inclinación homosexual son doctrinalmente inaceptables porque no transmiten fielmente la enseñanza clara y constante del Iglesia Católica en esta área”.

En 2010, el Cardenal Francis George, entonces presidente de la USCCB, emitió un comunicado enfatizando que New Ways Ministry “no tiene la aprobación ni el reconocimiento de la Iglesia Católica y que no pueden hablar en nombre de los fieles católicos en los Estados Unidos”.

Bonaventura dijo que el sitio oficial “synodresources.org” es una iniciativa de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos para compartir recursos entre diócesis, conferencias episcopales y organizaciones católicas oficiales. Sin embargo, señaló que la dirección del sitio web no termina en “.va”, el dominio de Internet para la Ciudad del Vaticano.

“Significa que el contenido publicado no expresa la opinión del Secretario General del Sínodo o del Vaticano”, explicó.

“Al mismo tiempo, incluso si estamos abiertos a recibir recursos útiles sin una censura particular del material, es nuestro deseo recibir aportes de organizaciones oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica. En este caso, mi equipo no estaba al tanto de la situación de la organización New Ways y de la aclaración dada por el presidente de la USCCB en 2010”, explicó.

La Secretaría General del Sínodo de los Obispos supervisa actualmente lo que se ha descrito como uno de los ejercicios de consulta más grandes en la historia de la humanidad, antes del Sínodo sobre sinodalidad de 2023.

Un manual publicado por el Vaticano en septiembre instó a las diócesis a incluir a “todos los bautizados” en el proceso, incluidos los que se encuentran al margen de la vida de la Iglesia.

Decía: “Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas que corren el riesgo de ser excluidas: las mujeres, las personas con discapacidades, los refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas que viven en la pobreza, los católicos que rara vez o nunca practican su fe, etc.”.

El Vaticano anunció en mayo que el Sínodo sobre sinodalidad se abriría con una fase diocesana a partir de octubre de 2021.

Una segunda fase continental tendrá lugar desde septiembre de 2022 hasta marzo de 2023.