Banco Mundial felicita a Gobierno de Haití por retiro de subsidios a combustibles

Puerto Príncipe, 9 dic (Sputnik).- La directora del Banco Mundial para el Caribe, Lilia Burunciuc, saludó el miércoles las recientes medidas económicas tomadas por el primer ministro de Haití, Ariel Henry, entre las que figura el retiro del subsidio a los combustibles, y las calificó de valientes, según una nota oficial del Gobierno.



«La señora Lilia Burunciuc felicitó al primer ministro Ariel Henry por las valientes decisiones económicas y fiscales tomadas por su Gobierno», de acuerdo con el mensaje de la oficina gubernamental publicado en Twitter.



La nota añade que la directiva prometió un fortalecimiento sustancial del apoyo financiero en varias áreas de intervención.



El martes, las autoridades anunciaron un incremento del hasta el 115 por ciento en los productos derivados del petróleo, medida que durante varias semanas publicitó Henry como urgente y necesaria para el país.



Con la decisión la gasolina tendrá un aumento de 49 gourdes (0,49 dólares) para un costo total de 250 gourdes (2,47 dólares), mientras el diésel pasa de 169 gourdes (1,67 dólares) a 353 gourdes (3,49 dólares), y el keroseno a 352 gourdes (3,48 dólares), según confirmó el ministro de Economía, Michel Patrick Boisvert.



Contrario a lo ocurrido en 2018 cuando un alza de hasta un 51 por ciento en el precio de los hidrocarburos provocó una insurrección popular, en esta ocasión la capital y otras ciudades permanecieron en calma, aunque aumentaron las filas en las estaciones de servicio.



No obstante, líderes políticos y sindicalistas llamaron al pueblo a movilizarse contra la medida, mientras argumentan que la población más vulnerable será la más afectada.



En una rueda de prensa conjunta el miércoles, los representantes de los partidos Ayiti An Aksyon (Haití en acción) y Viv Ayiti (Viva Haití) expresaron su rechazo a la disposición y criticaron a antiguos opositores, ahora en las filas del Gobierno, que defienden el alza.



Según Youri Latortue, al frente de Ayiti An Aksyon, el Estado podría adoptar otras medidas como la reducción de franquicias otorgadas a las organizaciones no gubernamentales, lo cual le permitiría continuar subsidiando los combustibles.



Por su parte, el coordinador de Pitit Dessalines, Moise Jean Charles, aseguró que el Gobierno perdió el rumbo, y criticó que el aumento ocurre mientras la tasa de desempleo es cada vez mayor.



Varias plataformas políticas y sindicales anunciaron que llamarían a la movilización general para obligar al Gobierno a dar marcha atrás a la disposición. (Sputnik)